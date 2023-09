Nuovi esami per Llorente: i tempi di recupero

Nuovi esami per Llorente: il difensore uscito ieri contro il Genoa domani si sottoporrà a ulteriori controlli. Ecco i tempi di recupero

Ha dovuto lasciare il campo dopo pochi minuti ieri costringendo Mourinho – che ha deciso di rimanere a tre dietro – ad abbassare Cristante, l’unico che fino a quel momento era riuscito a dare qualcosa in più. L’infortunio di Llorente, che ovviamente non giustifica la prestazione della Roma di ieri, ha messo in seria difficoltà il tecnico portoghese. E le notizie che arrivano non sono di certo positive.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore che Tiago Pinto ha preso dal Leeds, rischia un lungo stop. Domani verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per capire la reale entità del problema. C’è un rischio che, collegato alle condizioni fisiche di Smalling, che probabilmente nemmeno contro il Frosinone scenderà in campo, che mette davvero nei guai lo Special One.

Nuovi esami per Llorente, rientra dopo la sosta

Llorente infatti potrebbe rimanere fermo per almeno un paio di settimane, quindi se questo venisse confermato il suo recupero arriverebbe solamente dopo la sosta per le nazionali. La Roma adesso ha tre partite, contro Frosinone e Servette in casa prima della trasferta di Cagliari dell’ex Ranieri. Evidente che visto quello che è stato il cammino fino al momento nessuno può sbagliare. Nessuno ha la possibilità dentro il club di permettersi altri passi falsi.

Quello di Llorente è stato l’undicesimo stop per infortunio della stagione e siamo solamente a settembre. Non è iniziata bene usando un eufemismo e non volendo mettere ulteriormente il dito nella piaga. Continui infortuni che, come svelato un poco di tempo fa, hanno messo anche sotto la lente d’ingrandimento il lavoro dello staff fisico. Oltre i risultati che mancano è altrettanto evidente che non si possa continuare al ritmo di uno stop ogni partita. Perché di questo, purtroppo, si tratta.