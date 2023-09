Stadio della Roma, il Parlamento contro i Friedkin

Nuovo stadio della Roma, il Parlamento frena i piani della proprietà Friedkin. Ecco l’annuncio in diretta del capogruppo parlamentare contro il progetto di Pietralata.

Non ci sono solo i risultati in campo a turbare i pensieri della Roma dei Friedkin. Arriva una ferma opposizione al progetto del nuovo stadio nell’area di Pietralata, un deputato mette i bastoni tra le ruote alla proprietà statunitense. Ecco l’annuncio del capogruppo della commissione Affari costituzionali della Camera, intervenuto in diretta radio sulla questione nuovi stadi e non solo. Mentre il Comune di Roma prosegue nell’iter burocratico verso l’avvio dei lavori arriva uno stop da parte dell’opposizione al Governo.

A parlare della questione nuovo stadio è stato il deputato Filiberto Zaratti. Il politico romano è capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera. Il deputato boccia senza mezzi termini il progetto che vedrebbe l’impianto sportivo sorgere nell’area di Pietralata, mentre prosegue l’iter del dibattito pubblico intorno al nuovo stadio della Roma per l’amministrazione comunale. Il deputato attacca la legge sugli stadi: “Quello che prevede la legge sugli stadi, cioè che i pareri sulle sovrintendenze sono inutili, vengono bypassati, va al di là di quello che prevede la Costituzione.”

Stadio della Roma a Pietralata, il deputato Zaratti non ci sta: “Non c’entrano gli interessi dei tifosi“

Il capogruppo Zaratti continua la sua analisi contro il nuovo progetto urbanistico. Il deputato chiude all’ipotesi del nuovo stadio nella zona di Pietralata: “Non c’entrano gli interessi dei tifosi, i quali giustamente vogliono che ci siano stadi sicuri, comodi da raggiungere. Facciamo l’esempio di Roma: già esistono due stadi, lo Stadio Olimpico e lo Stadio Flaminio.”

Il politico è stato intervistato in diretta dalla trasmissione Gli Inascoltabili, in onda su Radio Roma Sound. Zaratti si rivolge direttamente al ministro dello sport, Andrea Abodi: “Alla mia interrogazione sullo stadio della Roma a Pietralata, il ministro Abodi non ha ancora risposto, quando lo farà vedremo che cosa ci dirà. Io solleciterò, ma la nostra intenzione è di andare comunque oltre l’interrogazione.”