Stadio della Roma, l’Umberto I fa chiarezza: il comunicato UFFICIALE

L’ospedale ha emanato una nota per parlare della questione Pietralata con le zone che sembrerebbero in conflitto con lo Stadio della Roma

In questi giorni si sta parlando dello Stadio della Roma, con il Dibattito Pubblico che è cominciato una settimana fa per dar voce ai cittadini. In molti, infatti, si sono segnati sulla piattaforma per discutere del progetto dei giallorossi, che dovrebbe sorgere a Pietralata. La zona, adiacente all’Ospedale Pertini, è stata individuata dai Friedkin e dai loro collaboratori come quella adatta per ospitare la struttura in futuro.

L’iter per la costruzione dell’impianto sembra procedere secondo i tempi previsti, con la Roma che ha fatto tutto ciò che doveva far a questo punto. Ora la palla passa al Comune per le ultime tappe del cammino del progetto. Davanti a questo non mancano gli ostacoli, cominciati con le varie organizzazioni di privati che hanno cercato di interrompere tutto.

Ora, sul cammino dello Stadio della Roma ci si è messo anche il Policlinico Umberto I che, stamattina ha rivendicato la zona antistante il Pertini, nella zona che era stata indicata a suo tempo per costruire un nuovo ospedale, sin dai tempi dello Sdo. Un nuovo colpo di scena che ha preso totalmente in contropiede l’Assessore all’Urbanistica Veloccia, che non si aspettava questa evoluzione. Una nuova puntata si aggiunge alla telenovela per lo stadio della Roma.

Stadio della Roma, il Policlinico smentisce tutto: “Nessuna lettera inviata”

La rivendicazione era pervenuta tramite una lettera inviata direttamente al Comune e per conoscenza dell’Assessore. Questa ha cambiato le carte in tavola per l’iter dello Stadio della Roma, anche se in queste ore c’è stato un aggiornamento dell’ultimo minuto.

Lo stesso Policlinico Umberto I ha diffuso un comunicato ufficiale in cui spiega di non aver inviato nessuna lettera al Comune. Eccone una parte: “L’individuazione dell’area sulla quale sorgerà il nuovo Policlinico Umberto I è oggetto di una discussione all’interno di una cabina di regia istituita dalla Regione Lazio e costituita, tra gli altri soggetti, dalla stessa amministrazione regionale, dal Comune di Roma Capitale, dal Policlinico Umberto I e dalla Sapienza di Roma”.

Infine, il Policlinico ha parlato anche del quadro più in generale: “Non è competenza alcuna del Policlinico Umberto I discutere di questioni relative all’urbanistica, in particolare quelle che riguardano il progetto del nuovo stadio della As.Roma, funzioni che spettano, come ovvio, ad altri soggetti istituzionali e per i quali, la Direzione Generale di questo Ospedale, nutre grande rispetto e fiducia”.