Addio immediato alla Roma: bomba clamorosa dall’Arabia

Gli intrecci con l’Arabia potrebbero non essere terminati qui. L’interesse che rischia nuovamente di far saltare il banco.

Metabolizzata la brutta sconfitta patita contro il Genoa, la Roma di José Mourinho si sta preparando all’importante gara contro il Frosinone. Alla luce dei soli cinque punti conquistati nelle prime sei gare ufficiali, i giallorossi hanno un solo risultato disponibile.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, tra i diversi temi caldeggiati, lo ‘Special One’ ha toccato anche il tema riguardante il suo futuro. Il portoghese, che ha ribadito la sua volontà di restare alla Roma almeno fino al termine della stagione, ha rivelato di aver ricevuto un’offerta importante. Molto probabilmente il tecnico portoghese si riferiva ai diversi rumours che quest’estate si sono rincorsi sul possibile interesse di club arabi. Sondaggi che evidentemente sono andati ben al di là dei contatti esplorativi, tramutandosi in offerte concrete, declinate da Mou. Tuttavia, dopo la trattativa Ibanez, il filo diretto Roma-Arabia potrebbe comunque riaccendersi nel corso delle prossime settimane.

Possibile futuro in Arabia per Lina Souloukou: le ultime

Secondo quanto riferito dall’Arabia, un club del massimo campionato saudita avrebbe infatti messo nel mirino la CEO giallorossa Lina Souloukou. La volontà delle massime compagini saudite, protagoniste indiscusse dell’ultima sessione di mercato, è quella di imprimere una svolta importante anche in termini di business plan.

Motivo per il quale a partire dai mesi scorsi hanno avviato un progetto a lungo respiro, cominciando a portare in Arabia dirigenti affermati in grado di alzare il livello qualitativo sia da un punto professionale che nei termini di governance. Nella lista dei desideri di un club saudita, dunque, sarebbe finita anche Lina Souloukou, che avrebbe ricevuto un’offerta concreta.

Si tratta comunque di un’indiscrezione che, fino a questo momento, non ha calamitato conferme. Del resto la Souloukou, voluta espressamente dai Friedkin per avviare un progetto ad ampio respiro, sta lavorando in maniera intensa sui diversi fronti in cui è coinvolto il club giallorosso, a cominciare alla situazione stadio. Ragion per cui, solo un clamoroso colpo di scena, allo stato attuale delle cose, potrebbe rimescolare le carte in tavola. Ci limitiamo a riportare l’indiscrezione trapelata dall’Arabia.