“Amami e basta”: campagna contro la violenza sulle donne, Roma protagonista

L’iniziativa, volta a sensibilizzare la campagna contro la violenza femminile, vede la community dell’As Roma formata da Roma Club, ASD, scuole e parrocchie in prima linea. La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà inaugurata da un torneo di padel, che segnerà proprio l’avvio dell’iniziativa ‘Amami e Basta’. A tal proposito, ecco la nota ufficiale della Roma:

“Un torneo di padel per inaugurare il terzo anno della campagna “Amami e Basta” contro la violenza sulle donne. In vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, in calendario il prossimo 25 novembre, la community dell’AS Roma, formata da Roma Club, ASD, scuole e parrocchie, rinnova il proprio impegno nel contrasto di questo fenomeno sempre più drammatico e diffuso.