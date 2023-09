Calciomercato Roma, sfida a Napoli e Inter: tempo scaduto

Calciomercato Roma, sprofondo totale e rimpianto in Serie A: coinvolti anche Napoli e Lazio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La rotondità del risultato di ieri in quel di Genova, denudante ulteriormente i limiti e le defezioni di una squadra ad oggi ancora troppo lontana da un rendimento che le sarebbe imposta dalla qualità dei giocatori in campo, acuisce la profondità del difficile momento vissuto dagli uomini di Mourinho. Come non accadeva da tanto tempo, i giallorossi sono fermi nella regione sinistra di classifica, a causa dei soli cinque punti totalizzati in queste sei giornate.

Una media a dir poco triste e complicata, che attualmente vede Pellegrini e colleghi viaggiare ad un ritmo inferiore al punto per ogni singola gara disputata. Se Mourinho, dopo la gara di Torino, aveva evidenziato come la classifica fosse destinata a cambiare nel corso dei prossimi mesi, è altrettanto giusto sottolineare come l’attuale status quo capitolino non possa essere ignorato.

Non casualmente, le già tante discussioni nate nella Capitale in queste settimane sono da ieri ulteriormente amplificate dallo scacco inflitto da Gilardino a Mourinho, mettendo in discussione non solo la squadra ma anche la posizione di uno Special One chiamato, come tutti, a fare meglio.

Calciomercato Roma, rimpianto Retegui e big affondate: ci sono anche Napoli e Lazio

Dalla trasferta ligure la Roma torna sconfitta e consapevole di dover lavorare su tanti aspetti, oltre che con un rimpianto condiviso anche sull’altra sponda del Tevere e in altre piazze importanti di Italia. Al di là del felice rendimento del Grifone, infatti, va evidenziato come in casa Genova ci sia un certo fermento anche per le grandi prestazioni di giocatori apparsi fin qui in grado di trascinare i rossoblù.

Lo si è visto anche ieri, in occasione soprattutto dei primi due gol, evidenzianti le qualità di Gudmundsson e la freddezza sotto porta di un giocatore finito al centro del calciomercato nel corso della passata estate. Il riferimento è chiaramente a Mateo Retegui, al centro dell’attenzione sin dalla scorsa primavera, quando è entrato anche nel giro della Nazionale dell’allore CT Mancini.

Fin qui, l’ex Boca ha già piegato Lazio, Roma e Napoli, giustificando di fatto i nobili interessi della scorsa estate. Come ricorda Calciomercato.it, sulle sue tracce si era mossa anche l’Inter di Inzaghi, oltre che alle due capitoline, che poi hanno fatto altre scelte di mercato e che hanno vissuto in prima persona, appunto, le qualità del bomber.

Tiago Pinto e colleghi, in particolar modo, hanno alla fine affondato per Luaku, affidandosi ad un giocatore certamente più pronto e di tutt’altra caratura ma ad oggi legato ai giallorossi solamente da una formula di prestito.