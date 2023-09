Confronto Friedkin-Mourinho a Trigoria: decisione presa

La stagione della Roma è partita con il freno a mano tirato. In seguito alla dura sconfitta di Genova ieri c’è stato un confronto a Trigoria tra i Friedkin e José Mourinho.

Non è stata certo la partenza stagionale che si attendevano i Friedkin, al pari dei tifosi della Roma. La squadra giallorossa staziona al sedicesimo posto della classifica in Serie A, con soli 5 punti dopo le prime sei giornate di campionato. Al termine della sconfitta per 4-1 in casa del Genoa ha parlato José Mourinho, che ha evidenziato quanto fosse importante analizzare la gara in ogni aspetto nelle ore successive. E ieri, nel centro sportivo giallorosso, c’è stato un confronto diretto tra la proprietà ed il tecnico portoghese.

La Roma non può permettersi in alcun modo ulteriori passi falsi, con il quarto posto già distante 7 punti, a partire da domani sera. La squadra allenata da José Mourinho torna a giocare allo stadio Olimpico dopo tre gare consecutive lontano dalla Capitale. Di fronte la rivelazione Frosinone, guidata dall’ex Eusebio Di Francesco, una sorta di ultima chiamata ad invertire il trend per l’undici giallorosso. Ieri intanto c’è stato un confronto tra la squadra ed il tecnico, mirato a correggere i tanti errori visti in campo in queste prime uscite stagionali. Oltre al serrato confronto con i calciatori, il tecnico lusitano ha avuto anche un faccia a faccia con la proprietà statunitense della Roma.

I Friedkin incontrano Mourinho a Trigoria, le ultime sul futuro del tecnico portoghese

Dopo la partenza flop i Friedkin hanno avuto modo di confrontarsi ieri con il tecnico della Roma. La presidenza, secondo quanto filtra tra gli addetti ai lavori, non starebbe pensando ad un esonero ma i risultati devono per forza di cose cambiare.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, i proprietari statunitensi della Roma hanno avuto modo di interloquire con José Mourinho ieri a Trigoria. Niente ribaltoni improvvisi in vista ma un confronto necessario dopo il deludente avvio di stagione della Roma. Tra poco ci sarà la conferenza stampa dello stesso tecnico, che potrebbe svelare nuovi retroscena in casa giallorossa alla vigilia del ritorno all’Olimpico.