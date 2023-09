Da Osimhen a Vlahovic: domino Roma, mercato ribaltato

Da Osimhen a Vlahovic: dopo i fatti successi a Napoli il mercato è ribaltato. E l’effetto domino potrebbe coinvolgere anche la Roma

Un poco di giorni fa è esplosa la bomba Osimhen. Al momento il rapporto non si può interrompere, anche perché il mercato è chiuso. Ma questo non significa che già nei prossimi mesi le cose possano cambiare. A gennaio qualcuno proverà a prendere l’attaccante del Napoli, ma è assai più semplice che un addio ci possa essere il prossimo giugno, visto che per il momento non c’è stato il rinnovo e difficilmente ci sarà.

E l’effetto domino che si potrebbe scatenare riguarda anche la Roma che, come sappiamo, ha in rosa un giocatore che al momento è fuori per infortunio ma che nonostante questo ha estimatori in Premier League. Abraham, come sappiamo, rimane nei radar del Chelsea. Pochettino nella giornata di ieri ha parlato di un club che si sta muovendo già per il mercato di gennaio, e un attaccante i Blues lo potrebbero prendere. Sono diversi i nomi che circolano: dal giallorosso appunto e Tierney, che, però, secondo quanto riportato da todofichajes.net, potrebbe essere pure nel mirino del Napoli.

Da Osimhen a Vlahovic, l’effetto domino coinvolge anche Abraham

Il portale spagnolo svela quelle che potrebbero essere le mosse degli azzurri inserendo in lista anche il centravanti del Brentford. Anche Vlahovic ci è finito dentro, ma appare impossibile che la Juve possa cedere anche il prossimo anno il giocatore agli azzurri. La pista che però porta all’inglese appare possibile, e questo potrebbe “costringere” il Chelsea (che ha lo stesso obiettivo) a virare su Abraham in maniera definitiva.

Insomma, un effetto domino incredibile: con Abraham che quindi potrebbe lasciare la Roma presumibilmente la prossima estate. Ma in questo modo un addio a gennaio non è del tutto da escludere. Si sa, il calciomercato riserva sempre delle sorprese.