Due titolatissimi KO: a rischio per la Roma

Titolarissimo KO: in vista della prossima partita contro la Roma uno dei perni della squadra avversaria rischia di non essere tra i convocati

È notte fonda per la Roma di Mourinho dopo il ko di Genova, la squadra si trova ora in sedicesima posizione con appena sei punti fatti in cinque partite, ma il dato preoccupante è quello relativo ai gol subiti. Lo scorso campionato i giallorossi erano tra le migliori difese del campionato, mentre quest’anno invece sul tavolo degli imputati è già finito Rui Patricio, apparso troppo spesso in difficoltà e colpevole di diversi gol subiti.

Il portiere portoghese non è più una sicurezza come lo era nel suo primo anno nella capitale, ragion per cui la società si vedrà costretta a dover intervenire sul mercato per migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore, che in futuro potrebbe essere o non essere José Mourinho.

Anche lo Special One è finito nel mirino delle critiche, incolpevole secondo molti di dare un’identità di gioco alla propria squadra dopo ben tre anni sulla panchina romanista. Non c’è tempo però per guardarsi indietro, giovedì ci sarà un’altra importantissima gara in Europa League contro il Servette, e uno dei titolarissimi rischia di non essere tra gli undici iniziali.

Due titolarissimi KO: probabile il forfait contro la Roma

La Roma dopo appena 5 giornate di campionato è già chiamata ad alzare la testa e a reagire, e la partita di giovedì contro il Servette rappresenta un’ottima opportunità per scrollarsi di dosso le insicurezze centrando una vittoria che non lasci dubbi alla critica, anche se ci sarà da fare i conti con il delicato momento a livello mentale che sta attraversando la squadra.

Lo Special One dovrà ancora fare i conti con le assenze, in particolare in difesa dove ha perso anche il centrale spagnolo Diego Llorente, oltre che a Smalling, ancora alle prese con l’infortunio.

. Dall’altra parte l’allenatore del Servette sta vivendo una situazione analoga, a causa del ko di due dei suoi calciatori migliori, ovvero il centrale di difesa Steve Rouiller e Jérôme Onguéné, che ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco durante il match di oggi. Le sue condizioni sono da valutare, ma almeno al momento la sua presenza è in forte dubbio per la partita di giovedì, valida per la seconda giornata di Uefa Europa League.