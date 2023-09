‘Il Tempo’ sullo sfogo di un big: “Questo non è calcio”

La falsa partenza della Roma si riflette sullo stato d’animo dello spogliatoio. Il quotidiano ‘Il Tempo’ svela un importante retroscena dopo la sconfitta del Marassi

Flop Roma, si cercano soluzioni in vista della gara di domani sera contro il Frosinone che è un vero e proprio spartiacque della stagione. C’è un solo ed unico obiettivo, quello di prendersi i tre punti. Non si può sbagliare.

Ma prima del pomeriggio con musi lunghi dentro le segrete stanze del centro sportivo, secondo quanto riportato questa mattina da Il Tempo già dentro lo stadio di Genova c’è stato un confronto tra il tecnico e la squadra. E non sono mancati momenti di frustrazione, si legge. Momenti che hanno messo in evidenza quello che è il malessere della squadra.

Flop Roma e animi caldi nello spogliatoio di Marassi: “Questo non è calcio”

Una delle stelle della Roma – non si fa nessun nome – avrebbe detto “questo non è calcio”. Insomma, un momento delicatissimo, uno di quelli che solamente un risultato positivo potrebbe far passare velocemente. E forse potrebbe anche non bastare, visto quello che fino al momento c’è stato.

Il sette a zero contro l’Empoli aveva illuso tutti, anche perché dopo era arrivata la vittoria in Europa League e il pareggio sul difficile campo del Torino. La legnata contro Gilardino ha riportato tutti con i piedi per terra facendo sprofondare anche quelle certezze che erano arrivate. E c’è ovviamente tanta curiosità per la conferenza stampa di Mourinho in programma oggi alle 14,30 che potrete seguire live insieme a noi. Chissà che cosa dirà lo Special One. Chissà quali saranno le domande che gli verranno poste. Una cosa è certa, comunque: da un momento se ne può uscire in un solo modo, tutti insieme.