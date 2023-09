Intreccio Allegri-Roma, soluzione indirizzata: tripletta sul tavolo

L’evolvere della situazione in casa Juventus potrebbe ripercuotersi anche sulle strategie in casa Roma. Sarebbero tre i nomi caldeggiati dai bianconeri.

La conferenza stampa tenuta da José Mourinho ha visto il tecnico portoghese assoluto protagonista. Lo ‘Special One’ ha prima rimarcato il legame speciale con la piazza e poi legittimato il suo sincero rapporto con il club, provando ad allontanare le critiche delle ultime settimane.

L’allenatore lusitano, che ha rivelato di aver ricevuto un’offerta importante quest’estate, ha aggiunto di voler rimanere sulla panchina della Roma almeno fino al termine della stagione. Sebbene il discorso rinnovo sia ancora tutto da scrivere, Mourinho non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale a meno che i Friedkin non decidano di far saltare il banco. Ragionando in ottica futura, però, è chiaro che almeno da un punto di vista mediatico siano diversi i profili accostabili alla Roma. Tra questi, il nome che stuzzica maggiormente la piazza, come confermato dalle indicazioni social degli ultimi giorni, è sicuramente Antonio Conte.

Calciomercato Roma, Conte-Juventus: “Secche smentite”

L’ex allenatore di Inter e Juventus, però, era stato accostato anche ai bianconeri in caso di addio ad Allegri. Il tecnico livornese è legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2025 ma potrebbe fare le valigie anzitempo. Come circolato negli ultimi giorni, un suo ritorno alla ‘Vecchia Signora’ non sarebbe affatto da escludere.

Tuttavia, secondo quanto riferito da Luca Gramellini, quello dell’ex tecnico del CT non sarebbe un profilo monitorato con interesse dalla Juventus. Sulla pista Conte-Juve, infatti, Gramellini ha riferito di aver riscontrato soltanto secche smentite. Secondo quanto evidenziato, infatti, tra gli eventuali eredi di Allegri occhio in particolar modo a Tudor, Thiago Motta e Palladino. Sarebbero questi tre, e non altri, i nomi su cui la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di virare in caso di addio ad Allegri. Laddove questo scenario dovesse essere confermato, almeno ipoteticamente Conte potrebbe rappresentare un nome ancora spendibile in ottica Roma. Per adesso sono solo ipotesi: in futuro chissà…