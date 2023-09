Third Kit As Roma, evento Adidas nel cuore della città – FOTO

Party nel cuore della Capitale e tanti vip presenti, giocatori della Roma inclusi. Ecco qualche scatto dell’evento tenutosi per la presentazione del Third Kit.

L’importanza e l’attenzione attribuita dalla Roma a molteplici aspetti societari e inerenti il rapporto con i tifosi ha certamente rappresentato uno dei fili rossi del modus operandi dei Friedkin fino a questo momento. Al di là di questioni squisitamente calcistiche, va evidenziato come in questi giorni ci sia stato un evento in grado di richiamare attenzione da parte di tifosi e non solo.

Ci riferiamo alla presentazione della terza maglia del club, rispondente anche alla richiesta di vecchia data da parte dei tifosi di onorare il passato con l’uso del vecchio logo e dell’iconico lupetto. Quest’ultimo figura sul Third Kit AS Roma 2023/2024, presentato in un evento nel cuore della Capitale che ha coinvolto diversi vip, tra cui giocatori come Mancini, Aouar, Bove, Cristante e Aouar.

A seguire, alcuni degli scatti del Third Kit AS Roma (https://www.adidas.it/as_roma).

GIANLUCA MANCINI

BRYAN CRISTANTE

HOUSSEM AOUAR