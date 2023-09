Waalwijk-Ajax, spavento per Vaessen: finisce a terra privo di sensi, match sospeso

Waalwijk-Ajax, scontro di gioco che vede coinvolto il portiere dei padroni di casa che si accascia a terra privo di sensi: match sospeso

Una stagione maledetta per l’Ajax, che sul piano dei risultati sportivi sta rendendo ben al di sotto delle aspettative. La squadra dell’allenatore Steijn occupa al momento la quattordicesima posizione della classifica, con soli cinque punti conquistati, che pone i Lancieri in piena lotta per la retrocessione.

Una situazione delicata, in cui gli olandesi sono chiamati a rilanciarsi per cercare di non cadere ancora più in basso e compromettere l’intera stagione. La retrocessione sarebbe un dramma per la società e per i tifosi, che hanno cominciato a far sentire il loro disappunto già prima di questa partita, l’ultima sfida casalinga dell’Ajax è stata infatti sospesa a causa dei continui lanci di materiale pirotecnico dagli spalti, una protesta dei tifosi che ha portato alla sospensione della gara e della conseguente sconfitta a tavolino per i biancorossi.

Questa sera purtroppo i tifosi hanno assistito ad una scena veramente orrenda, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, quando il portiere del Waalwijk si è accasciato a terra privo di sensi.

Waalwijk-Ajax, tragedia sfiorata per Vaessen: si accascia a terra privo di sensi e il match viene sospeso

Quella tra Waalwijk e Ajax è la gara valida per la quinta giornata di Eredivisie, con gli ospiti che si trovano momentaneamente alla quattordicesima posizione, in piena lotta per non retrocedere, e in piena contestazione da parte dei propri tifosi.

La notizia peggiore della serata però arriva dai padroni di casa, con il portiere Vaessen che si è accasciato a terra a seguito di un violentissimo contrasto con l’attaccante avversario. Il calciatore è rimasto a terra privo di sensi, ed è stato necessario l’intervento dello staff medico della società, mentre la gara era stata momentaneamente sospesa per dare modo ai medici di sincerarsi delle sue condizioni.

L’arbitro però ha optato per fischiare la fine anticipata della partita, ed il portiere è stato condotto dall’ambulanza in ospedale ed ora secondo quanto riportato da ESPN sarebbe cosciente e apparentemente fuori pericolo. La notizia aveva sconvolto il mondo del calcio, che era rimasto con il fiato sospeso in attesa di notizia riguardanti le sue condizioni.