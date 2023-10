Calciomercato Roma, l’addio da 70 milioni inguaia Pinto

Calciomercato Roma, addio a fine contratto e nuovo sostituto: ecco le ultime sull’intreccio con Marcos Leonardo.

Tante le questioni di mercato che sono riuscite a infiammare la da poco trascorsa estate di Pinto e colleghi, conclusasi con la consegna nelle mani di Mourinho di una squadra che, defezioni fisiche a parte, continua a palesare tutti gli ingredienti per ambire a grandi traguardi e palcoscenici. Il valore della rosa non è però stato concretizzato in campo, dal quale la sentenza fin qui giunta è stata a dir poco negativa, come emerge dai soli cinque punti fin qui ottenuti da Lukaku e colleghi in queste prime sei giornate.

Numerosi, dunque, gli aspetti sui quali bisognerà continuare a lavorare al fine di provare ad archiviare una parentesi delicata quanto difficile e dalla quale potrebbero dipendere importanti decisioni future sull’attuale posizione di giocatori e non solo. Mourinho, per ora, non resta in discussione e anche la conferenza stampa alla vigilia della gara col Frosinone parrebbe aver evidenziato come il tecnico si senta ancora prontamente inserito nello spogliatoio, confidando nella propria indubbia capacità e saggezza per affrontare questa difficile parentesi.

Calciomercato Roma, non solo Marcos Leonardo: la lista del Brentford

Proprio mentre continua il lavoro sul campo, fondamentale e cruciale per provare a risollevare le redini di una squadra ben lungi dal rendimento da tanti atteso e sperato, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, provenienti dall’estero e relativi ad uno scenario del quale non poco si è detto nel corso della passata campagna acquisti.

Tra i tanti nomi accostati alla Roma, come si ricorderà, a partire dalle battute finali di luglio, anche quello di Marcos Leonardo generò non poche attenzioni. Rimasto al Santos per i tanti cambiamenti e imprevisti interni al club bianconero, il centravanti brasiliano è finito nel mirino anche della Premier League, suscitando, tra i vari, anche gli interessi del Brentford.

Il club inglese avrebbe individuato in lui un profilo per ovviare alla quasi sicura partenza di Toney a gennaio (richiesta da 70 milioni), in scadenza contrattuale nel 2024. Come riferisce “Fichajes.net”, però, il Brentford sarebbe in questa fase anche su Patson Daka del Leicester, finito in una lista di possibili sostituti che, oltre a Marcos Leonardo, comprende anche Wind del Wolfsburg e Pavlidis dell’Az Alkmaar.

Qualora la scelta dovesse ricadere su Marcos Leonardo, sarebbero guai per Pinto visto che il Brentford avrebbe i 70 milioni incassati dalla cessione di Toney da investire.