Mourinho via dalla Roma, 96 milioni di euro: risposta ‘anticipata’

Nonostante manchino ancora poche ore all’inizio della sfida contro il Frosinone, in casa Roma è sempre José Mourinho a calamitare le maggiori attenzioni.

Partita di nevralgica importanza quella per la Roma di José Mourinho contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Per la classifica (soprattutto) ma anche per il morale. Dybala e compagni non vogliono e non possono più permettersi passi falsi per non pregiudicare un campionato che non è stato approcciato nel migliore dei modi.

Nella conferenza stampa di presentazione della vigilia sono tanti i temi affrontati da José Mourinho che, oltre a chiedere alla squadra a sé stesso qualcosa in più, ha svelato dei retroscena interessanti. Lo Special One non solo ha dichiarato di voler (almeno) portare a termine la sua avventura nella Capitale, ma ha svelato anche di aver detto no ad un’offerta importante. Ad approfondire quest’ultimo testa è stato Ivan Zazzaroni nel suo consueto editoriale su ‘Il Corriere dello Sport’. Ecco quanto riferito sull’argomento:

Roma, Mourinho e l’offerta araba: no a 96 milioni di euro

“In estate a Setubal aveva fornito a Dan Friedkin le garanzie sulla sua permanenza, che il presidente inseguiva, rinunciando a 96 milioni arabi“: così Zazzaroni spiega i dettagli dell’offerta con la quale i club sauditi avrebbero provato a lusingare Mourinho.

Alla fine, però, ha prevalso non solo il patto con i Friedkin ma anche il legame viscerale con l’ambiente, indirettamente ribadito anche ieri. Oltre a ciò, Zazzaroni ha rimarcato anche il fatto che “Pinto, come Mourinho, è in scadenza di contratto e in una situazione come la loro non è facile lavorare al futuro”.

Tra i diversi segnali lanciati nella conferenza stampa, uno in particolare è stato colto da Zazzaroni: “Ieri ho ritrovato Mourinho prima versione e sono convinto di poter rivedere anche la sua Roma. Perderà altre partite ma in campo darà tutto quello che ha“. L’auspicio in casa Roma è che l’inversione di tendenza in termini di risultati possa essere immediata.