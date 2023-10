Pokerissimo per Marcos Leonardo, fulmine a ciel sereno Roma: ha scelto lui

Sono cinque i club inglesi che si sono messi sulle sue tracce: allarme Roma, così il suo futuro può nuovamente essere rimesso in discussione.

Nonostante la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, sottotraccia la Roma sta continuando a lavorare per non farsi trovare impepata. Benché il focus dei giallorossi sia inevitabilmente rivolto al campionato, dove gli uomini di Mourinho sono chiamati ad una drastica inversione di tendenza, gli spifferi di mercato non sono da trascurare.

Tra le diverse voci che vedono la Roma protagonista, quelle legate a Marcos Leonardo coinvolgono i capitolini con maggiore interesse. A lungo inseguito dai giallorossi nella scorsa campagna acquisti, il brasiliano è ancora assolutamente un nome spendibile in ottica Roma. Del resto, in occasione del blitz in Brasile delle scorse settimane, Tiago Pinto e l’area mercato giallorossa aveva posto basi importanti per definire l‘affare con il Santos nei prossimi mesi. E tuttora l’ipotesi che Marcos Leonardo vesta la maglia della Roma a gennaio è tutto tranne che utopistica. Anche perché il club paulista potrebbe entrare nell’ordine di idee di accettare un’offerta leggermente inferiore rispetto ai 18-20 milioni di euro di cui si parlava nel mese di agosto.

Calciomercato Roma, anche l’Arsenal su Marcos Leonardo: lo scenario

Allo stato attuale della situazione, però, non si registrano significativi passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare il gioiello brasiliano a vestire la maglia della Roma. L’affare, è bene ribadirlo, non è affatto naufragato e i capitolini continuano ad essere in pole position nella corsa al calciatore. Tuttavia, non avendo chiuso la trattativa, la Roma si espone al rischio di inserimento di altri club. Ecco perché sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna.

Dopo i sondaggi effettuati da Tottenham, West Ham, Chelsea e Brentford, infatti, anche l’Arsenal si sarebbe interessato a Marcos Leonardo. A riferirlo è fichajes.net, che svela come il brasiliano sia finito nel mirino dei Gunners per esplicita volontà di Arteta. I londinesi avrebbero dunque avviato i primi sondaggi per capire il da farsi. Per adesso, però, non si registrano offerte concrete. Staremo a vedere cosa succederà.