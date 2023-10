Reazione a catena Osimhen: assist clamoroso alla Roma

Romelu Lukaku potrebbe essere sempre più vicino al passaggio a titolo definitivo nella capitale: l’assit arriva da una rivale dei giallorossi

Si fa sempre più difficile per la Roma di José Mourinho, che al momento occupa la sedicesima posizione della classifica, molto lontano dalla zona Champions, quello che doveva essere l’obbiettivo primario della stagione. Sembra passata un’eternità da quella notte di maggio, quando i giallorossi, grazie soprattutto alla grinta trasmessa dall’allenatore, erano riusciti a conquistare una storica finale di Europa League. persa poi ai rigori contro il Siviglia, soprattutto guardando in volto proprio lo Special One.

In appena tre mesi ogni certezza intorno al mister si sta sgretolando, tanto che addirittura i tifosi sono arrivati a chiedere la sua testa, una situazione che solo sette partite fa sembrava impensabile. C’è ancora tempo per risollevare le sorti del campionato, ma sarà necessaria un’inversione di marcia per provare a tornare a lottare per le posizioni che competono ad una rosa di questo livello.

Romelu Lukaku si sta dimostrando il centravanti di cui la Roma aveva bisogno, ed un suo riscatto rappresenterebbe una concreta opportunità di continuare quel processo di crescita che ancora oggi fatica a decollare, e Pinto è pronto ad approfittare di una grande opportunità.

Lukaku-Roma a titolo definitivo: l’affare lo sblocca Osimhen

La Roma scopre un nuovo trascinatore nella sua squadra, ovvero l’ex Chelsea Romelu Lukaku che nelle ultime tre partite è sempre andato a segno, mettendo anche la sua firma nella vittoria per 1-2 ai danni dello Sheriff Tiraspol, nella prima uscita stagionale in Europa League.I suoi gol sono quello che è mancato nella scorsa stagione, dove Abraham e Belotti hanno reso ben al di sotto delle aspettative, in particolare l’ex Toro, che non è mai riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori durante tutto lo scorso campionato.

Pinto sarà dunque costretto anche stavolta a fare gli straordinari per riuscire ad acquistarlo a titolo definitivo, ma a dargli una mano potrebbe essere proprio un’altra società italiana, ovvero il Napoli. Dopo il trambusco che è scoppiato in società a causa dei video pubblicati sui canali social degli azzurri con protagonista l’attaccante nigeriano Victor Osimhen il rapporto tra calciatore e società è ai minimi storici, e ad approfittarne potrebbe essere proprio il Chelsea, che è ancora alla ricerca di un attaccante per migliorare il pacchetto offensivo.

Nonostante la possibile rottura il prezzo del cartellino di Osimhen sarebbe comunque decisamente elevato per le casse dei Blues, che nelle ultime sessioni di mercato hanno speso cifre folli per cercare di accaparrarsi i migliori calciatori in giro per l’Europa. Tutto questo potrebbe facilitare una futura trattativa proprio tra la Roma e la società inglese per il definitivo passaggio in giallorosso di Lukaku, mai come in questo momento il Chelsea sembra avere bisogno di liquidità per continuare ad investire sul mercato, e questo potrebbe essere un affare che gioverebbe a tutte le società coinvolte.