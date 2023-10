Roma-Frosinone, formazioni ufficiali: Mou stravolge tutto

Roma-Frosinone, ecco le formazioni ufficiali della sfida dello stadio Olimpico. C’era tanta attesa intorno alle decisioni dal primo minuto di José Mourinho.

La Roma torna a giocare allo stadio Olimpico dopo tre gare consecutive lontano dalle mura amiche. In trasferta i giallorossi hanno trovato una vittoria, al debutto in Europa League contro lo Sheriff, un pareggio in casa del Torino e la brutta sconfitta del Marassi con il Genoa. Il 4-1 che la squadra guidata da Gilardino ha rifilato ai giallorossi ha gettato nuove ombre su un avvio di stagione troppo in salita per la squadra guidata dallo Special One. Al momento la classifica è drammatica, con soli 5 punti conquistati in sei partite, ecco perchè è obbligatorio vincere contro il Frosinone dell’ex Di Francesco.

La Roma per rialzare la testa, il Frosinone per continuare a stupire, sono tanti gli spunti in vista del posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. L’ex Di Francesco torna allo stadio Olimpico dopo un sorprendente avvio di stagione. Sono nove i punti conquistati dai ciociari in classifica, che dopo sei giornate di campionato guardano dall’alto sia la Roma che la Lazio. Se la posizione del Frosinone era difficilmente pronosticabile lo stesso si può dire, in chiave negativa, per la squadra giallorossa. La Roma deve assolutamente ritrovare i tre punti, ed ecco le scelte di José Mourinho dal primo minuto.

Formazioni ufficiali Roma-Frosinone, le scelte di Mourinho e Di Francesco

Il tecnico lusitano ha sciolto i dubbi, soprattutto in difesa e sulle corsie laterali. In attacco si va avanti con la coppia Dybala-Lukaku, apparsi spenti nella sconfitta di Marassi e vogliosi di riscatto. In difesa dovrebbe esserci ancora una volta Cristante, con Edoardo Bove scelto dal primo minuto a centrocampo.

José Mourinho al Marassi (LaPresse) – asromalive.itLa Roma scenderà in campo per la prima volta in stagione con la terza maglia ed i tribuna sarà presente anche Dan Friedkin. Sulle corsie torna Karsdorp dal primo, con Spinazzola ancora una volta sulla fascia opposta. Non c’è Cheddira nel Frosinone, sceltco Cuni dal primo minuto.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Cristante, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.Mourinho

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Monterisi , Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cuni, Baez. All. Di Francesco