Roma-Frosinone, gol e annuncio Lukaku su Dybala

Roma-Frosinone, dal rapporto con Dybala alla strada da seguire per ripartire: le parole di Lukaku dopo la vittoria.

Match difficile e tutt’altro che di semplice superamento quello che attendeva i giallorossi nella serata odierna, a circa tre giorni di distanza dalla pesante caduta di Genova che aveva denudato nuovamente le difficoltà della squadra, portandola a sprofondare ulteriormente in una classifica che dovrà adesso pian piano essere scalata.

Non sarà compito semplice, per affrontare il quale servirà continuare a ragionare step by step, provando a trovare una tranquillità e una compattezza che da tempo paiono lenite rispetto al passato. La consapevolezza resta quella di dover provare a combattere e ritrovare quelle qualità e quell’unità che non poco erano servite in passato a Pellegrini e colleghi nel lottare per grandi obiettivi, da perseguire sapendo di aver perso diverso terreno rispetto ai primi posti ma, al contempo, di avere ancora tempo a disposizione per recuperare in un campionato ad oggi complicato quanto lungo.

Roma-Frosinone, le parole di Lukaku dopo la vittoria

Pochi minuti dopo il fischio finale, a commentare la gara è stato anche Romelu Lukaku, distintosi fin qui per un impatto a dir poco importante ed evidente e reduce dall’ennesima prestazione conclusa con una rete. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni Dazn sul momento attuale e, tra le varie cose, il rapporto in campo con Paulo Dybala.

“Abbiamo parlato in questi ultimi giorni tra di noi e con il mister, abbiamo fatto una buona partita, mettendo tutto e non abbiamo preso gol. Bisogna continuare così. Abbiamo un rapporto importante io e il mister, che mi conosce molto bene. Devo essere a disposizione e fare il meglio possibile e devo ringraziare i miei compagni che mi mettono nella condizione per stare bene”.

“La stagione è lunga e bisogna migliorare negli allenamenti e poi nelle partite. Sono concentrato nel fare le cose giuste, come la sponda o il tiro. Ho sempre giocato così e piano piano io e i miei compagni stiamo trovando un’intesa migliore. Speriamo ci aiuti a continuare a vincere le partite”.

Sul rapporto con Dybala: “Con ogni compagno di reparto che abbia avuto mi sono trovato bene. Per me è importante conoscerne le qualità, Dybala ne ha tante e adesso vogliamo fare il meglio per la Roma“.