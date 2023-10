Roma-Frosinone, nuova assenza UFFICIALE: la lista dei convocati

Roma-Frosinone, una nuova assenza per il mister che deve fare i conti con l’ennesimo problema muscolare: ecco la lista dei convocati

È crisi nera per la Roma di Mourinho, che oggi è chiamata a fare risultato contro il Frosinone dell’ex Di Francesco. I ciociari sono tornati nella massima serie, ma questa volta l’obbiettivo dichiarato della società è quello di provare a competere e raggiungere una salvezza che ad oggi non appare più così complicata.

La squadra di Di Francesco occupa al momento la decima posizione della classifica, con ben due vittorie nelle prime sei giornate, tre pareggi ed una sola sconfitta. Al contrario la Roma si ritrova ora in sedicesima posizione, con una sola vittoria conquistata in casa contro l’Empoli ed appena cinque punti.

Una vittoria sarà fondamentale dunque per Mourinho, la cui permanenza in panchina è in bilico più che mai dopo i pessimi risultati di avvio stagione, lo Special One si vede anche costretto a dover fronteggiare l’emergenza in difesa a causa degli infortuni di Smalling e Llorente, con Celik pronto a subentrare nel ruolo di difensore di destra, mentre dall’altra parte il Frosinone deve fare i conti con parecchie assenze, con alcuni dei migliori calciatori in rosa che non sono nemmeno stati convocati dal tecnico.

Roma-Frosinone, assenza UFFICIALE: la lista dei convocati

La partita tra Roma e Frosinone sarà l’ultimo match di questa domenica di Serie A, ed andrà in onda alle 20:45. Si sfidano due squadre in momenti decisamente differenti, con i padroni di casa in crisi di risultati con una sola vittoria conquistata su sei gare disputate, diverso il discorso per gli ospiti, che se dovessero proseguire così bene in campionato dovrebbero andare incontro ad una salvezza quasi certa.

Un fattore che hanno in comune le due rose sono gli indisponibili, con Mourinho che deve rinunciare a due terzi della difesa titolare, potendo però contare sul recupero di Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe essere lanciato tra i titolari dal mister.

📌 23 i convocati di mister Di Francesco per la gara contro la Roma#RomaFrosinone pic.twitter.com/VAsRfaoJr4 — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) October 1, 2023

Molte assenze anche per il Frosinone, come dimostra la lista dei giocatori convocati per questa sfida, con Di Francesco che dovrà fare a meno di Kaio Jorge, Garritano, Harroui, Kalaj, Gelli e Lirola, tutti non convocati a causa di problemi fisici.