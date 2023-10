Rottura totale coi tifosi e occasione a gennaio: la Roma l’ha già cercato

Rottura totale con i tifosi, per la Roma può essere un’occasione clamorosa: i giallorossi lo avevano già cercato in passato

La Roma è ancora in piena crisi di risultati, come dimostrano le ultime uscite della squadra giallorossa in campionato, si pensava che la sosta potesse far bene a gli uomini di Mourinho, ed infatti con l’Empoli si era vista tutta un’altra squadra in campo, ma così non è stato.

La partita contro i toscani aveva illuso il tifoso romanista, che però si è dovuto arrendere di fronte all’evidenza, quando nell’ultimo turno è arrivata la cocente sconfitta con il Genoa addirittura per 4-1. Questa serie di pessimi risultati ha posto sotto la lente d’ingrandimento anche l’allenatore José Mourinho, ritenuto da molti il principale colpevole della situazione in cui riversa ora la squadra, incapace secondo molti di dare un’identità di gioco in 3 anni sulla panchina giallorossa.

Tutte le colpe però non possono essere di un uomo che in carriera è riuscito ad alzare al cielo oltre 20 trofei, sarà necessaria un’inversione di marcia per sperare di raggiungere gli obbiettivi prefissati a inizio stagione, nel frattempo sul fronte mercato arrivano importanti novità.

Rottura totale e occasione a gennaio: la Roma lo ha già cercato

Una rosa sopravvalutata, specialmente in alcuni reparti come ad esempio sugli esterni, questo potrebbe essere il problema della Roma, che secondo il parere di molti esperti quest’anno sarebbe dovuta arrivare agevolmente tra le prime quattro.

La realtà almeno per ora è un’altra, e se da un lato a disposizione del mister ci sono calciatori del calibro di Dybala e Lukaku, è anche vero che ce ne sono altrettanti che stanno facendo molta fatica, in particolare sulle fasce, dove Kristensen non sta rendendo secondo le aspettative.Dall’altro lato invece abbiamo assistito ad una involuzione totale da parte di Zalewski e Spinazzola, che non riescono più a rendersi pericolosi come nelle stagioni passate.

Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today’s match He had to be pulled inside before things got worse… #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa — Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023

Questo pone l’obbligo alla società di intervenire sul mercato per rafforzare le fasce, ed uno dei nomi che potrebbe tornare di moda è quello di Lorenzo Insigne, che in estate era già stato accostato alla Roma di Mourinho, l’italiano non ha trovato fortuna in Canada, ed il rapporto è al minimo storico con i tifosi, fattore che potrebbe portare ad un addio ed i giallorossi potrebbero farsi trovare pronti per riuscire a portarlo nella capitale.