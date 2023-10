Accordo trovato: firma fino al 2026

Accordo trovato e firma che arriverà nei prossimi giorni. Si lega alla Roma fino al 2026. Si attende solamente l’annuncio ufficiale

Se da un lato c’è una Roma, quella di Mourinho, che ha iniziato la stagione con enormi difficoltà, ce n’è un’altra, quella di Alessandro Spugna, che ha ripreso come aveva iniziato. Vincendo. E lo sta facendo pure con lo scudetto sul petto. Due vittorie in altrettante uscite, con 8 gol fatti e 3 subiti. E con otto calciatrici diverso andate a segno.

Linari, Giacinti, Viens, Kumagai, Greggi, Haavi, Tomaselli e Glionna, che ha fatto centro alla prima uscita contro il Milan. Ed è proprio quest’ultima, così come riportato da Il Romanista, che avrebbe trovato un accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2026. L’esterno d’attacco, nel giro anche della nazionale di Andrea Soncin, è una parte importante nelle rotazioni di Spugna.

Accordo trovato, Glionna firma fino al 2026

Arrivata a Roma nell’estate del 2021 in un’operazione con la Juventus, Glionna ha segnato anche in Champions League lo scorso anno. Gioca sia a destra che a sinistra, nel tridente offensivo del tecnico campione d’Italia, ed è una che non si risparmia mai. Contro il Como, sabato scorso, è andata vicina di nuovo alla rete con il solito movimento a tagliare l’area di rigore. La sua conclusione però si è persa da buona posizione sopra la traversa. Beh, in questo può e deve migliorare.

Glionna quindi si lega per altri tre anni ai colori giallorossi con l’ufficialità dell’accordo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Le prossime settimane per le giallorosse saranno assai importanti, visto che ci sono Pomigliano e Inter in campionato più il doppio impegno nell’ultimo preliminare di Champions League contro le ucraine del Vorskla. La gara d’andata è in programma il prossimo 11 ottobre, il ritorno il 18. Entrambe le partite su richiesta appunto delle ospiti si giocheranno al Tre Fontane.