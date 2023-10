Calciomercato Roma, addio e tradimento in Serie A: ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore di Mourinho.

La vittoria contro il Frosinone di Di Francesco parrebbe aver quantomeno lenito le preoccupazioni aumentate in casa giallorossa nel corso degli ultimi giorni, contraddistinti dal denudamento delle tante difficoltà della Roma in quel di Genova, dove Pellegrini e compagni hanno toccato uno dei punti più bassi del proprio recente passato.

Se a ciò si aggiunge la consapevolezza di essere in una posizione di classifica non del tutto confortevole, si comprende bene come la necessità continui ad essere quella di provare a ragionare step by step e archiviare una parentesi che ha fin qui visto la squadra rendere molto meno rispetto alle proprie effettive possibilità e capacità.

Gestione delle energie e consapevolezza nei propri limiti saranno alcuni degli ingredienti di cui dovrà servirsi Mourinho per un percorso di catarsi che finalmente permetta di inanellare una continuità da tempo ricercata e adesso fondamentale per provare a competere per le regioni più elevate della classifica.

Calciomercato Roma, nuova suggestione Belotti in casa Milan

Dal cammino corrente, infatti, dipenderà con ogni probabilità anche la ponderazioni delle scelte finali di dirigenza e società su plurime questioni, a partire da quelle relative alle possibili mosse di mercato all’interno di una società che, allenatore a parte, sa bene di dover valutare una varietà di aspetti in vista dell’apparecchiamento del prossimo futuro.

Ad oggi, come da lui stesso ammesso, non ci sono dubbi che Mourinho resti fino al 30 giugno 2024, in nome di un contratto che lega il tecnico alla Roma fino a quella data. Quanto accadrà in questa stagione darà indicazioni anche sulla posizione del tecnico per eventuali dialoghi legati al futuro o permanenze che ad oggi risultano solo ipotetiche. Da tale punto di vista, una posizione da attenzionare è anche quella di Andrea Belotti.

Protagonista fin qui di un impatto già più importante rispetto allo scorso anno, il Gallo si vede insidiato dalla presenza di un campionissimo come Romelu Lukaku e ciò non escluderebbe un possibile addio alla Roma nel prossimo futuro. Secondo Calciomercatonews.com, in particolar modo, l’ex Torino potrebbe tornare di moda in casa Milan, da tempo alla ricerca di un valido alter ego ad un Giroud ancora centrale e importante ma certamente non più giovanissimo.