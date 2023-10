Esonero e partenza da incubo, sostituto in Premier: spunta Conte

Partenza da incubo e sostituto immediato in Premier League: spunta ancora Antonio Conte. Gli ultimi aggiornamenti.

Le attuali difficoltà del momento giallorosso continuano a rappresentare un filo rosso relativo a questa primissima parentesi stagionale che ha visto Pellegrini e colleghi, fino alla sfida di giovedì scorso contro il Genova, vantare solamente cinque punti dopo sei giornate di campionato.

Sui ventuno potenzialmente cumulabili, la Roma ha poi raggiunto ieri sera quota otto grazie all’imposizione sul Frosinone di Di Francesco, importante ma giunta comunque al termine di una prestazione che ha lasciato intendere la necessità di dover continuare a lavorare su plurimi aspetti. Plurimi i motivi di interesse e discussione nel corso delle ultime settimane, alla luce soprattutto della delicata posizione di José Mourinho, del quale hanno fatto parlare le esternazioni arrivate non solo dopo la sfida di ieri ma anche e soprattutto quella di sabato, nella conferenza stampa alla vigilia alla delicata gara contro i ciociari.

Partenza da incubo per Ten Hag, Conte e Zidane tra i possibili sostituti

Al di là dei richiami alla folle offerta saudita, Mourinho aveva evidenziato, ribadendo poi il concetto ieri sera, di non sentirsi un limite o un problema per questa Roma, facendo altresì trapelare tutta la propria trasparenza e il proprio rispetto nei confronti dei tifosi, che anche nelle serata di ieri non hanno comunque fatto mancare il solito sostegno e la solita vicinanza a squadra e allenatore.

Come si ricorderà, proprio dopo la trasferta di Genova, i social avevano iniziato ad esprimere con evidente veemenza un certo malcontento sulla posizione del tecnico, protagonista dell’hashtag #MourinhoOut che non ha però in realtà trovato riscontro in un atteggiamento maturo e sostenitore da parte dello Stadio Olimpico nei confronti di un personaggio dall’indubbia saggezza e dall’altrettanto importante spessore.

Le difficoltà emerse a Genova e la delusione per il difficile momento aveva portato una fetta di piazza ad anelare all’arrivo a Roma di Antonio Conte, la cui libertà contrattuale rappresenta un succulento fattore di speranza e attesa per tante realtà che ambiscano ad un progetto di crescita o rinascita. Come ammesso dallo stesso tecnico, però, lo Special One resterà in panchina almeno fino al 30 giugno 2024: parallelamente a tale consapevolezza, intanto, si diffondono ipotesi circa un ritorno in Premier League del tecnico leccese.

L’ex Inter e Juventus, come riferisce Football Transfers, infatti, figura nella lista di possibili sostituti di Ten Hag, reo protagonista di un incipit horror al Manchester United, macchiato recentemente dalla sconfitta contro il Crystal Palace che condanna i Red Devils alla decima posizione e ad un distacco di sette punti dalle prime quattro posizioni.

Per ovviare ad una partenza da incubo Conte potrebbe rappresentare una possibile soluzione per il futuro, insieme ad altri nomi riportati dalla suddetta fonte. Tra questi, Galtier, Flick, Zidane e Solskjaer.