Espulsione e rissa, Marcos Leonardo ‘spettatore’: è successo di tutto

Espulsione e rissa, Marcos Leonardo spettatore e ‘protagonista’ a modo suo nella gara del Santos. Ecco cosa è successo.

Tra i coinvolti di quanto accaduto sul campo brasiliano c’è anche Marcos Leonardo, divenuto un obiettivo concreto di mercato in casa Roma la scorsa estate e, come ammesso dallo stesso Tiago Pinto, nel mirino della società giallorossa da circa un anno e mezzo. Come si ricorderà, il centravanti brasiliano aveva rappresentato uno dei nomi più caldi del mese di agosto, quando ai piani alti di Trigoria, incassata la definitiva consapevolezza circa le difficoltà per arrivare a Morata e Scamacca, avevano provato ad approfondire i discorsi con il Santos.

I tanti scossoni interni al mondo Peixe e le questioni di mercato in grado di generare una certa ostilità rispetto alla società bianconera da parte dei tifosi hanno alla fine impedito la cessione di uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano, dei quali si è scritto anche di interessi da parte di un campionato nobile e affascinante come la Premier League.

Santos-Vasco da Gama, rissa e triplice espulsione: anche Marcos Leonardo ‘protagonista’

In attesa di evoluzioni su un futuro che continua a stimolare attenzione anche in casa Roma, dove intanto c’è più che soddisfazione per le prestazioni di Lukaku, Marcos Leonardo è stato singolare protagonista di un evento verificatosi in occasione di Santos-Vasco da Gama. La partita tra le due compagini brasiliane si è conclusa sul risultato di 4 a 1, propiziato anche dalla doppietta del su citato.

A fare scalpore, in particolar modo, è stata però la rissa con espulsione verificatasi all’inizio del secondo tempo, quando la gara era sul 3 a 1. In questo frangente, il ventiseienne collega di Marcos Leonardo, Yeferson Soteldo, ha compiuto un gesto interpretato come una vera e propria provocazione.

L’attaccante è infatti salito con due piedi sul pallone, iniziando a saltarvici sopra e provocando la reazione di Sebastian Ferreira in primis e degli avversari tutti poi. Il giocatore del Santos è stato falciato da Ferreira, generando un caos che ha coinvolto anche le panchine e che ha visto l’espulsione di tre giocatori, tra cui l’ex Bologna e Inter, Gary Medel, tra i più esagitati dei protagonisti.