Infortuni Roma, triplo annuncio Mourinho: “Dybala non giocherà”

Infortuni Roma e attesa per i prossimi impegni di Serie A ed Europa League: le parole di Mourinho dopo la vittoria col Frosinone.

Imposizione non scontata e importante quella targata Pellegrini e Lukaku contro il Frosinone di Di Francesco, arrivata al termine di una gara certamente non brillantissima sul piano della fluidità della manovra e l’estetica del gioco ma risultata comunque fondamentale per provare a ripristinare una serenità che da tempo sembra mancare in casa Roma.

La partenza a rilento, le condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi e gli infortuni reiterati di chi, come Renato Sanches, è arrivato a Roma con l’obiettivo di provare ad aiutare con le proprie qualità e capacità hanno rappresentato alcuni degli infelici fili rossi di questa prima parentesi di campionato, ben lungi dalla sua conclusione e, dunque, offrente ai capitolini ancora importanti possibilità di rinascita e catarsi, seppur con la consapevolezza di non poter più sbagliare ulteriormente.

Infortuni Roma e annuncio su Smalling, Dybala e Renato Sanches: il punto di Mourinho

Dopo la vittoria con l’Empoli, arrivata in seguito ad una sosta che aveva chiosato un trittico di gare nel quale la Roma aveva trovato solamente un punto, la partenza è stata comunque con il freno a mano tirato o, se si preferisce, con una difesa poco solida e meno attenta e compatta rispetto al passato.

Come denunciato dallo stesso Mourinho, le attuali difficoltà sono comunque da ascriversi in un discorso multifattoriale e che non può prescindere dalla considerazione di plurimi aspetti. Tra questi, appunto, quelli relativi alle condizioni fisiche di giocatori necessitanti di una gestione attenta e ponderata, come lo stesso Renato Sanches e uno Smalling fin qui mai risultato al 100%.

Su tale aspetto, nella conferenza stampa odierna, Mourinho ha evidenziato come la speranza sia quella di recuperare il centrale inglese per la trasferta di Cagliari di domenica prossima. Bisognerà, invece, attendere qualcosina in più per Renato Sanches, il cui ritorno potrebbe anche slittare alla parentesi successiva alla prossima sosta. Difficile, invece, vedere in campo Dybala nella gara con il Servette di giovedì: Paulo, a detta del tecnico, è arrivato al limite e necessita di essere gestito.