Renato Sanches via subito: il futuro è in Serie A

Calciomercato Roma, il futuro di Renato Sanches è già deciso. Potrebbe anche esserci una mossa clamorosa nei prossimi mesi. Ecco le ultime indiscrezioni

Lo ha anticipato ieri, José Mourinho. In questa settimana non si vedrà: né per la gara contro il Servette di giovedì sera in Europa League, né per il prossimo impegno in campionato di domenica prossima contro il Cagliari. Renato Sanches è fermo ai box, per lui niente “miracoli” così come potrebbe succedere per Smalling. Ma solamente pazienza.

Una pazienza che però non ha vie infinite. Sono già due gli stop in questa stagione per il centrocampista portoghese prelevato in estate in prestito dal Psg e per il quale, Tiago Pinto, si è preso tutte le responsabilità di questa operazione. Si sapeva che le sue condizioni avrebbero potuto mettere nei guai lo Special One: la sua carriera è stata costellata da infortuni continui sia al Bayern Monaco sia in Francia con nessuno che ha realmente capito cosa potesse bloccarlo con questa continuità. E adesso, in casa Roma, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, si pensa anche ad una mossa clamorosa.

Calciomercato Roma, il Milan sarebbe interessato al portoghese

Sì, un addio anticipato già a gennaio, chiudendo quell’accordo in prestito trovato con i francesi fino al termine della stagione. Un addio che potrebbe così mettere la parola fine ad un’operazione nata insieme a quella di Paredes, probabilmente anche prima, che però non ha portato ancora a nessun risultato. Insomma, un’operazione che potrebbe anche rivelarsi fallimentare.

In ogni caso il destino di Renato Sanches al Psg è segnato: Luis Enrique infatti nel ritiro estivo non lo hai mai preso in considerazione e anzi, lo ha fatto sempre allenare da solo. Tant’è che si parla di un ritorno in Francia e di un controritorno in Italia. Ci sarebbe il Milan infatti che potrebbe essere interessato alle prestazioni del giocatore.