Stadio Roma, annuncio e riqualificazione Olimpico: “Obiezioni confutate”

Nuovo stadio della Roma e futuro dell’Olimpico, arriva il nuovo annuncio: le parole dell’Assessore.

Le questioni di campo e le discussioni in casa giallorossa non sono state certamente poco numerose nel corso di queste prime settimane di stagione, fin qui contraddistinte da una serie molteplice di difficoltà vissute da Pellegrini e colleghi, attualmente fermi a quota otto punti e ben consapevoli di dover provare ad ovviare ai tanti errori fin qui compiuti sul prato verde. La vittoria, non scontata, contro il Frosinone, rappresenta un inevitabile passo da affrontare per provare a percorrere una strada della guarigione lunga e complicata ma, al contempo, necessaria.

Proprio mentre il lato più squisitamente calcistico di Roma continua dunque a mantenere vivida l’attenzione sulla squadra e il suo rendimento, oltre che sulla posizione di un Mourinho che, con il benestare di una buona parte della Capitale, pare destinata a restare solida fino al 30 giugno 2024, tanti altri aspetti continuano a interessare gli alti piani societari, coinvolgendo una proprietà che, da tempo, dimostra di ambire ad una crescita ed un’espansione del club che coinvolga plurimi aspetti.

Stadio della Roma e riqualificazione dell’Olimpico, le parole di Veloccia

Tra questi, va segnalato certamente quello relativo alla questione stadio, certamente rappresentante un fattore di vecchia data e che sta coinvolgendo con non poca veemenza anche Dan e Ryan Friedkin, intenzionati a regalarsi e regalare alla città di Roma un investimento importante quanto cruciale per continuare a crescere universalmente.

Proprio su tale aspetto, è intervenuto nelle recenti ore l’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, che si è espresso sullo Stadio Olimpico a Radio Romanista. Queste le sue posizioni. “Ancor prima di prendere in considerazione altre aree abbiamo verificato con la Roma se vi fosse la possibilità di riqualificare l’Olimpico. Abbiamo ragionato delle varie ipotesi e abbiamo parlato anche con Sport e Salute che ha già immaginato come potenziare l’impianto anche per altre attività che non siano solo sportive, proprio per sopperire all’assenza della Roma. “.

“L’Olimpico ha dei suoi vincoli strutturali e si è giudicato di non poter essere casa di una squadra, essendo casa della Nazionale e di Sport e Salute. Quest’ipotesi è stata dunque scartata ma le obiezioni avanzate rispetto a Pietralata sono obiezioni che confermano la bontà del progetto perché quando si dice che bisogna fare stadi lontani dal ferro e che prevedano tanti centri commerciali, queste non falsano il progetto della Roma”.

“Il club ha proposto un’area infrastrutturale, vicino Roma Tiburtina. Al Coni non si preoccupano su come usare l’Olimpico, del quale si ragiona anche per un potenziamento. Lo Stadio proposto dalla Roma va in una direzione opposta alla speculazione edilizia e da progetti lontani dalla città. Obiezioni quindi totalmente confutate dal progetto presentato”.