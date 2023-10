Zazzaroni choc: “Mourinho non finirà la stagione”

Zazzaroni choc: annuncio in diretta del direttore del Corriere dello Sport sul futuro di Mourinho. “Non finirà la stagione”

Non lo conosciamo il futuro di Mourinho. Le voci circolano, lui ha un contratto in scadenza e di rinnovo ancora non se ne è parlato. Una situazione che non tocca, almeno a parole, il tecnico portoghese, che ha deciso di rimanere fino al termine di questa annata nonostante non sia sicuro di quello che succederà la prossima.

I tifosi della Roma sono con lui, lo hanno dimostrato anche ieri sera nel match contro il Frosinone. Ma un annuncio incredibile, fatto dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che lo conosce bene visto che ci ha scritto un libro su Mou alla Roma e che poi ha piazzato un’intervista di cinque pagine sul suo giornale un poco di tempo fa, non lascia per niente tranquilli i tifosi giallorossi. Un annuncio fatto in diretta durante il programma Pressing, andato in onda ieri sera sulle reti Mediaset.

Zazzaroni choc, l’annuncio in diretta su Mourinho

“Lo vedo molto teso, c’è sicuramente qualcosa che non funziona a livello di rapporti con la società. Quindi io mi aspetto che non finisca la stagione. Quando le cose vanno così, chi ha fatto calcio lo sa, basta una sconfitta”. Boom. Una notizia clamorosa che scuote il mondo della Roma. Una notizia che può realmente stravolgere la stagione.

“Dimissioni? No no, dimettere non si dimette, però è chiaro che non è il Mourinho di due anni fa o dello scorso anno. Le conferenze stampa le evita, gli manca il sorriso, non gli viene perdonato nulla e neanche la sua personalità” ha continuato Zazzaroni. Che vede un futuro nero per Mourinho, lontano da Trigoria. E con i Friedkin che quindi potrebbero prendere una decisione inaspettata, una di quelle che possono ribaltare l’ambiente. Un esonero a pochi mesi dalla scadenza del contratto.