50 milioni in Premier e gran ritorno, c’è anche la Roma

Calciomercato Roma, 50 milioni in Premier e dialoghi in corso per il gran ritorno: ci sono anche i giallorossi.

I nomi in grado di stimolare le attenzioni in casa Roma sono stati certamente numerosi nel corso della trascorsa estate, contraddistinta ai piani alti di Trigoria dalla consapevolezza di dover consegnare a Mourinho una rosa più profonda e qualitativa di quella avuta nel primo biennio all’ombra del Colosseo.

Al netto di un inizio di campionato complicato e contraddistinto da tante asperità sul piano del gioco, della compattezza difensiva e, consequenzialmente, del bottino in classifica fin qui ottenuto, va evidenziato come la rosa di nomi attualmente a disposizione dello Special One permetta di confidare e anelare ad una risalita che ben permetta di riflettere sul campo il valore di elementi come Dybala o Lukaku.

Come mai celato dallo stesso tecnico, il limite parrebbe risiedere soprattutto nelle non sempre fortunate condizioni fisiche dei nuovi arrivati o di chi, come lo stesso Paulo, abbia uno storico non felicissimo dal punto di vista infermieristico. Una calibrata e attenta gestione, però, potrebbe certamente coadiuvare in un percorso che permetta di andare incontro alla possibilità di godere su uno scacchiere al completo e ben funzionante.

Calciomercato Roma, dialoghi con Sancho e gran ritorno: il Manchester United fissa il prezzo

Proprio mentre a Mourinho e i suoi adepti spetta il compito di trovare la strada di una catarsi che, dopo l’illusione contro l’Empoli, potrebbe essere rappresentata dalla vittoria con il Frosinone, Pinto e colleghi osservano e valutano potenziali e interessanti scenari di mercato.

Tra questi, da qualche settimana si è iniziato a parlare anche di una situazione in Premier League, tra le fila di un Manchester United alle prese con uno degli inizi di stagione più difficili del recente passato. Da questa potrebbe dipendere anche una sorta di epurazione che allontani chi non sia più considerato all’altezza del progetto, coinvolgendo anche nomi importanti: tra questi, c’è anche Jadon Sancho.

Ai margini della rosa da circa un mese a questa parte, l’ex Borussia Dortmund è finito nuovamente nel mirino del club giallonero di Germania, attirato dalla possibilità di un ritorno. A riferirlo è Ben Jacobs sulle colonne di CaughtOffside, dove ha evidenziato la nascita di alcuni contatti tra il giocatore e il tecnico del BVB, Edin Terzic.

I ricordi lasciati in Bundes da Sancho sono più che felici ma ciò non contribuisce attualmente ad eliminare del tutto le riserve su un profilo reduce da un periodo non ricchissimo di soddisfazioni, a livello personale e collettivo.

La stessa fonte nomina esplicitamente anche l’interesse della Roma, che preferirebbe un’operazione in prestito, così come anche le varie interessate ad uno scenario che intenderebbero approfondire solamente nella formula di un prestito con eventuale riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. I Red Devils, intanto, continuano a valutare il giocatore circa 50 milioni di euro.