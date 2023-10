Avviso e messaggio ‘assordante’ Lukaku, data già segnata

Ritorno e accoglienza assordante per Lukaku, arriva il comunicato dei tifosi dell’Inter.

Una delle poche note positive di quest’inizio di stagione tutt’altro che semplice per gli uomini di Mourinho è stata certamente rappresentata dalla presenza in campo di Romelu Lukaku, in grado a suon di prestazioni e gol di rispettare, fino a questo momento, le elevate aspettative generate dall’arrivo del centravanti belga nella Capitale sul finire di agosto.

Nella mente di tanti tifosi, ovviamente, balzano ancora le immagini della clamorosa e più che calorosa accoglienza da parte di una piazza certamente non nuova a manifestazioni di cotanto affetto e ormai quasi abituata a colpi di teatro in pieno stile Friedkin.

Pur trovandosi in una situazione di classifica per il momento deficitaria (frutto anche del primo e duplice passo falso contro Salernitana e Verona, prima dell’arrivo di Lukaku), il belga sta fin qui sciorinando tutto il proprio valore, andando a segno in tutte le gare da lui disputate, eccezion fatta per lo spezzone iniziale concessogli da Mourinho con il Milan e nel tracollo della squadra tutta in quel di Genova.

I tifosi dell’Inter non ‘dimenticano’ Lukaku, messaggio ‘assordante’ per la sfida alla Roma

Contare sull’apporto di un giocatore di tale spessore e importanza rappresenta certamente un fattore di attenzione non trascurabile, soprattutto tra le fila di una squadra che aveva palesato le difficoltà più importanti soprattutto nella fase offensiva nel corso della passata stagione.

Le difficoltà di un Belotti che comunque, pare essere in una versione diversa e migliore del passato, unitamente all’attesa per Azmoun, passano, almeno per i tifosi, in una sorta di secondo piano, generato dalla consapevolezza di poter contare su un profilo dal calibro internazionale e dall’indubbio spessore. Ne sanno qualcosa gli stessi tifosi dell’Inter, dettisi traditi dall’attuale 90 di Mourinho per l’atteggiamento avuto nei confronti del club nerazzurro.

Proprio a tale proposito, non è passato inosservato il messaggio lasciato dai supporter ai margini del fischio di inizio di Inter-Benfica. La data della partita contro la Roma in quel di San Siro, fissata al 29 ottobre, è presentata come un evento da segnare in rosso.

L’obiettivo è quello di palesare a Lukaku il “disgusto” per essersi rivelato “un piccolo uomo”, che ha “volato le spalle nel modo più indegno” al popolo interista, a detta degli stessi tifosi. Questi ultimi hanno distribuito una fanzine nella quale evidenziano come nella serata di Inter-Roma saranno distribuiti 50mila fischietti, da usare ad ogni tocco di palla di chi, evidentemente, non è stato ancora dimenticato in casa nerazzurra.