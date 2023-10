Domino da sogno Vlahovic-Roma: goduria giallorossa

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapela un’indiscrezione che indirettamente chiama in causa anche i giallorossi. Ecco perché.

L’importante successo ottenuto contro il Frosinone ha restituito una Roma convincente sotto tanti punti di vista. Diverse le risposte positive ricevute da José Mourinho, a cominciare dagli importanti segnali nuovamente lanciati dal reparto offensivo.

Il quarto gol di Romelu Lukaku dall’inizio della sua avventura giallorossa è stato sicuramente un biglietto da visita esaltante. L’attaccante belga si sta letteralmente prendendo la squadra sulla spalle. L’intesa con Dybala, che come ammesso da José Mourinho sarà a riposo nella prossima gara di Europa League, è già convincente. Tuttavia, sebbene sia approdato nella Capitale soltanto da alcune settimane, l’ex attaccante dell’Inter continua a calamitare molte indiscrezioni di mercato. Ricordiamo che ‘Big Rom’ si è trasferito alla Roma in prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto. Ragion per cui, nel caso in cui i capitolini volessero perfezionarne l’acquisto, dovrebbero nuovamente bussare alla porta del Chelsea ed imbastire una trattativa.

Vlahovic nel mirino del Chelsea: Lukaku-Roma, ecco cosa cambia

Ecco perché la Roma potrebbe cominciare a guardare con molta attenzione le mosse in attacco dei Blues. Un eventuale acquisto top da parte dei londinesi, infatti, potrebbe ‘ammorbidire’ la posizione del Chelsea sulla valutazione di Lukaku per una possibile cessione a titolo definitivo. A tal proposito, occhio all’ultima indiscrezione dalla Spagna.

Secondo quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, negli ultimi giorni il Chelsea avrebbe cominciato a pensare con una certa insistenza a Dusan Vlahovic. Dopo aver deciso di non affondare il colpo in estate, giudicando troppo elevata la valutazione del serbo fatta dalla Juventus, i Blues potrebbero ritornare alla carica, mettendo sul piatto gli 80 milioni di euro richiesti dai bianconeri. Difficile – se non impossibile – che la ‘Vecchia Signora’ decida di privarsi del suo gioiello già a gennaio. Più probabile, invece, che la pista possa ritornare a surriscaldarsi in estate, soprattutto se l’ex attaccante della Fiorentina non dovesse rinnovare il suo contratto con ‘Madama’. Staremo a vedere cosa succederà.