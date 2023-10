Domino per il bomber, colpo di scena Roma: i bianconeri gli dicono addio

Calciomercato Roma, l’intreccio dall’Inghilterra riguarda anche le possibili mosse dei giallorossi per rinforzare l’attacco.

Trascinata da un Lukaku in versione deluxe, la Roma ha ritrovato il successo in campionato battendo il Frosinone 2-0. Una vittoria importante per la classifica ma anche per il morale della compagine di Mourinho, attesa ora dall’impegno casalingo contro il Servette.

Proprio ‘Big Rom’ è il valore aggiunto della rosa giallorossa. Strappato al Chelsea negli ultimi giorni di mercato, l’attaccante belga si sta letteralmente trascinando la squadra sulle spalle. Il suo impatto con la nuova realtà è stato assolutamente devastante e le 4 reti siglate a stretto giro di posta ne sono una testimonianza inequivocabile. Anche per questo gli spifferi legati al futuro dell’ex centravanti dell’Inter stanno continuano a prendersi le luci della ribalta. La Roma, infatti, potrebbe decidere a fine stagione di acquistare a titolo definitivo il bomber belga, per il quale è stato trovato l’accordo con il Chelsea solo sulla base di un prestito secco. Il fatto che i Blues siano a caccia di un nuovo attaccante con il quale puntellare un reparto assolutamente in crisi, potrebbe alla fine creare interessanti spazi di manovra alla Roma.

Calciomercato Roma, intreccio Toney-Lukaku: occasione per Pinto

Nel caso in cui il Chelsea dovesse acquistare un altro attaccante, infatti, potrebbe dare il via libera alla cessione di Lukaku a cifre inferiori rispetto ai 40 milioni richiesti la scorsa estate. Tra i nomi accostati ai Blues figura anche il profilo di Ivan Toney, seguito anche dal Newcastle. Secondo quanto evidenziato da Football Insider, però, salvo clamorosi colpi di scena non dovrebbe essere l’attaccante del Brentford il nuovo bomber dei Magpies.

Il Newcastle, infatti, preferirebbe dirottare il budget a disposizione sull’acquisto di un calciatore più giovane. Non è escluso, dunque, che il Chelsea possa ora affondare il colpo per Toney, valutato comunque non meno di 70 milioni di euro. Sullo sfondo, però, occhio sempre alla possibile ritorno di Abraham, un nome che in tempi e in modi diversi è stato accostato al Chelsea. Staremo a vedere cosa succederà.