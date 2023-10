Hanno già detto sì: il club accontenta Mourinho

Hanno già detto di sì: il club dà il via libera all’addio a gennaio e accontentano Mourinho. Ecco quello che potrebbe essere il nuovo colpo della Roma

“Ho pensato, quando la Juventus ha messo Rugani, che Max è fortunato”. José Mourinho ha voluto rimarcare in questo modo l’assenza di un difensore che in questo momento alla Roma servirebbe come il pane. Smalling è out e serve un “miracolo” per vederlo contro il Cagliari. Mentre è certo che non ci saranno né Llorente e nemmeno Kumbulla. Il primo forse potrebbe rientrare dopo la sosta, il secondo invece ne ha ancora per un poco di tempo.

Un innesto a gennaio, dietro, sarebbe di fondamentale importanza per lo Special One che così non avrebbe più il problema – così come successo contro il Frosinone e anche contro il Genoa – di abbassare Cristante nel cuore della retroguardia. E quell’innesto potrebbe essere una vecchia conoscenza di Mou, visto che si parla con una certa insistenza di Dier, giocatore del Tottenham in scadenza, che a Londra avrebbe finito il proprio corso.

Calciomercato Roma, il Tottenham libera Dier

Secondo footballinsider infatti, il Tottenham avrebbe aperto ad un addio a gennaio del difensore appunto vista che inoltre sarebbe l’ultima possibilità per non perderlo a parametro zero. Quindi gli Spurs ascolterebbero le offerte per il giocatore, sapendo pure che non è che possono chiedere la luna visto che si potrebbe accordare, per giugno, già in quelle settimane.

Come detto Mou conosce Dier avendolo avuto alle sue dipendenze proprio al Tottenham e senza dubbio visto il momento che sta vivendo la sua squadra darebbe un via libera immediato all’acquisto. Manca ancora tanto a gennaio, ma le voci di mercato già insistenti iniziano a rincorrersi.