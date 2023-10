Il Milan mette la freccia: blitz allo stadio, per la Roma è già un ricordo

L’ultima indiscrezione sul suo futuro potrebbe definitivamente chiudere le porte al suo approdo in giallorosso.

Nell’ultima gara di campionato contro il Frosinone la Roma non solo è riuscita ad ottenere tre punti importanti, ma ha anche fornito una buona prestazione sotto tanti punti di vista. A cominciare dalla produzione offensiva, con Lukaku e Dybala che in tempi e in modi diversi sono stati messi nelle condizioni di far male alla difesa ciociara.

Fino a questo momento, però, le corsie esterne non sono riuscite a garantire quella spinta che Mourinho si aspettava. Soprattutto la catena di sinistra non ha lanciato segnali rassicuranti. Sono tante le prove scialbe offerte da Spinazzola e Zalewski, attesi dal definitivo salto di qualità nelle prossime gare. Preambolo che serve ad inquadrare gli ultimi rumours rimbalzati dall’Inghilterra, secondo cui anche la Roma avrebbe messo nel mirino Valentin Barco, freccia argentina in forza al Boca Juniors, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Roma, Barco nel mirino anche del Milan: 007 allo stadio

Nonostante la volontà degli Xeneizes di trovare l’accordo per il rinnovo con il classe ‘2004, per adesso è difficile che le parti riescano a trovare la quadra definitiva. A flirtare con il suo acquisto, infatti, sono diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo.

Accostato in Italia a Roma e Juventus, dopo essere finito nel mirino di City e Real Madrid (tra gli altri), Barco avrebbe calamitato l’interesse anche del Milan. Secondo quanto evidenziato da Ekrem Konur, infatti, i rossoneri – così come Real Madrid e Juventus – avrebbero mandato degli scout per visionare il giovane talento argentino all’opera nel classico contro il River Plate. La concorrenza, dunque, è molto agguerrita e chissà che non si riescano a trovare le premesse per uno sbarco in Europa di Barco già a gennaio.