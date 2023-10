Roma senza scampo: “Solo figurine, alcuni calciatori sono inguardabili”

Roma senza scampo: in radio la sentenza lascia pochissimo spazio a interpretazioni e commenti. “Alcuni sono inguardabili”

Non c’è tempo di respirare a casa Roma, visto che prima della sosta ci sono due partite da affrontare. Una in casa, giovedì sera contro il Servette in Europa League, e poi domenica in Sardegna contro il Cagliari di Ranieri ultimo in classifica e che è ancora fermo a zero vittorie in campionato. Sulla carta sono partite abbordabili, ma sappiamo che ogni match ha una storia a sé e soprattutto i giallorossi non vivono un ottimo momento.

E i commenti ovviamente sono tanti. E alcuni arrivano dalle radio romane. Questa mattina, ad esempio, su Radio Radio, dentro il programma Sport e News, ha parlato Furio Focolari, che ha espresso il suo pensiero su diversi elementi del gruppo di Mourinho. E il suo pensiero non è stato di certo positivo.

Roma senza scampo, le parole di Focolari in diretta

“Aouar fino ad ora ha deluso. Cristante è uno di quelli che ha giocato meglio in una Roma così sbadata. Paredes non sta dando nulla, mi sembra quello che abbiamo visto a Torino alla Juventus. La Roma ha grandi giocatori in figurine. In questa parte di campionato alcuni di questi sono inguardabili. Cristante sta facendo il suo”. “Pellegrini deve crescere, sappiamo che non è questo” ha detto pure Focolari.

Da non dimenticare però che il franco algerino viene da un infortunio che lo ha messo ko contro il Milan. E Paredes ancora ha bisogno di tempo per entrare in forma, visto che praticamente la preparazione precampionato non l’ha fatta. Al Psg infatti, Luis Enrique, non lo teneva in considerazione e quindi fisicamente è indietro rispetto ai compagni. Certo, la sua condizione sta crescendo di partita in partita.