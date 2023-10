“Tornerà presto in panchina”: futuro Conte, ‘verdetto’ anticipato

Tra i temi che hanno calamitato le maggiori attenzioni c’è anche quello riguardante il futuro di Antonio Conte. Ecco l’ultimo intervento ai microfoni di TV PLAY.

Come anticipato da José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l’Empoli, a meno di clamorosi colpi di scena, il tecnico portoghese resterà alla Roma almeno fino al 30 giugno. Il discorso rinnovo, al momento, non è stato approfondito. Tuttavia, la volontà dello Special One è quella di portare a termine il suo contratto con i giallorossi.

Sorprende fino ad un certo punto, però, che a calamitare le attenzioni mediatica siano anche le voci relative al possibile erede dello ‘Special One’ sulla panchina della Roma. Tra i diversi profili accostati ai capitolini, quello di Antonio Conte resta sicuramente una delle opzioni più calde. Dopo aver chiuso la sua esperienza con il Tottenham, il tecnico pugliese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro ed è alla ricerca di una nuova stimolante panchina. Negli ultimi mesi il suo nome, direttamente o indirettamente, è stato accostato a diverse big. Un suo ritorno in Serie A non è da escludere a priori, visto che il nome di Conte ruota anche in orbita Napoli e Juventus.

Ravanelli sicuro: “Conte tornerà presto in panchina”

Ad analizzare i possibili scenari per il futuro di Conte è stato Fabrizio Ravanelli. Intervenuto nel corso della diretta su Twitch di TV PLAY, ‘Penna bianca’ ha svelato dei dettagli molto interessanti sulla situazione legata al suo ex compagno di scorso. Esprimendosi anche sulle voci che hanno accostato Conte anche alla panchina del Manchester United, Ravanelli ha chiosato:

“Conte? Sta seguendo quello che succede nelle big, in Italia Roma e Napoli. All’estero anche il Manchester United che, tuttavia, vuole rinnovare il contratto a ten Hag. Comunque credo che lui tornerà presto in una squadra importante”.