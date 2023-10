Accordo siglato con la Roma, ecco il nuovo main sponsor

Accordo siglato con la Roma, i Friedkin hanno trovato l’accordo. Ecco il nuovo main sponsor dei giallorossi che così tolgono SPQR dalla maglia

I Friedkin erano alla ricerca da un poco di tempo, dopo l’addio a Digitalbits che ha accompagnato lo scorso anno i colori giallorossi, di un nuovo main sponsor. Fino ad oggi si è parlato di diverse possibili società che avrebbero dovuto diventare partner della Roma. Adesso però le cose sembrano fatte, un accorso siglato nella notte così come riportato da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo.

Nuovo main sponsor per l’As Roma: il club dei Friedkin si lega ad un marchio dell’Arabia Saudita, concludendo così la ricerca per la sostituzione di Digitalbits. Intesa formalizzata nelle scorse ore” si legge su X (ex Twitter). Insomma, tutto fatto e adesso dovrebbe scomparire anche SPQR dalle maglie e fare spazio a questo nuovo sponsor del quale però non si conosce ancora il nome. Il tutto ovviamente dovrebbe essere ufficializzato dalla Roma nel giro di poco tempo. Magari già giovedì, o domenica a Cagliari, o magari dopo la sosta, si potrebbe già vedere il nuovo sponsor sulle maglie.

Nuovo main sponsor, ecco Riad

Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, il nuovo sponsor della Roma è legato a Riad, capitale araba, che ha puntato sia alla Juventus che alla Roma. I bianconeri il prossimo anno chiuderanno il proprio accordo con Jeep e quindi sono alla ricerca di un nuovo accordo milionario.

Sì, perché si parla appunto di tanti milioni anche perché di mezzo, a quanto pare, ci sarebbe Expo 2030, con la candidatura anche della Capitale. La trattativa con la Roma comunque sarebbe in fase avanzata. E siccome l’Atletico Madrid prende 40milioni di euro di sponsorizzazione all’anno con Riad Airways, anche dentro Trigoria, i Friedkin, sognano un colpo del genere.