Calciomercato Roma, ‘tormentone’ e offerta a gennaio: torna da CR7

Calciomercato Roma, nuovo affondo a gennaio e occasione per il ‘tormentone’ giallorosso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nel corso di questi ultimi anni di mercato si è sovente assistito alla ricerca di occasioni che permettessero alle società di rinforzarsi in modo funzionale e intelligente, andando a pescare nelle sempre più corpose liste di elementi a costo zero o in condizioni contrattuali tali da permetterne un ingaggio vantaggioso per le casse dei club. Ne sanno qualcosa gli stessi Friedkin, protagonisti di una serie di operazioni quasi ‘teatrali’ e sottintendenti in modo evidente l’anelito alla crescita e l’ampliamento del brand Roma tutto.

L’annuncio sorprendente di Mourinho in un asettico pomeriggio di maggio, unitamente alla ‘vittoria’ con tanti sorpassi per arrivare a Paulo Dybala sono sicuramente alcuni degli aspetti maggiormente emblematici del recente modus operandi della proprietà texana, consapevole dei limiti e dei paletti ad essa imposti dal settlement agreement ma mai distintasi per un’arrendevolezza rispetto a tale situazione.

Anche nel corso di un mercato risultato difficile e in salita, soprattutto sulla questione centravanti, Tiago Pinto e colleghi hanno concluso una grande operazione di mercato come quella di Lukaku, annoverabile tra le tanti potenziali occasioni ben colte dalla proprietà.

Calciomercato Roma, occasione e ‘tormentone’ Real Madrid: anche l’Arabia su Nacho

Quest’ultima, per le su citate e ormai ben note esigenze finanziarie, è sempre riuscita a cogliere e cercare gli scenari di mercato che garantissero l’arrivo a Trigoria di elementi funzionali e prelevabili a condizioni vantaggiose.

Senza imbatterci in nuovi esempi altisonanti dopo Lukaku, gli stessi arrivi di Aouar a zero o di Renato Sanches e Paredes a buon prezzo, sottintendono quest’ormai assodato e intelligente modus operandi dei giallorossi. Su tale fronte, non è un caso che nomi europei come quello di Dier continuino a stimolare le attenzioni anche all’ombra del Colosseo, alla luce delle possibili valutazioni che potrebbero prossimamente essere condotte ai piani alti di Trigoria per il miglioramento delle retrovie giallorosse.

Oltre al centrale del Tottenham, però, l’attuale situazione di un nome tante volte accostato alla Roma come Nacho Fernandez potrebbe rappresentare uno scenario da non trascurare. Il difensore spagnolo è in scadenza contrattuale con il Real Madrid a giugno 2024 e ciò potrebbe portare i Blancos a valutarne un’uscita già a gennaio per non perderlo a costo zero. Come riferisce Ekrem Konur, però, non ci sono solamente avances europee: l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo potrebbe avanzare un’offerta a gennaio.