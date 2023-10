Il Milan incarta la Roma: così salta il regalo di Natale

Il Milan incarta la Roma, rossoneri attivi per il colpo a gennaio che Pinto aveva in mente. Così salta il regalo di Natale per Mourinho

In estate sembrava cosa fatta, anche perché lui aveva deciso di forzare la mano non andandosi ad allenare con il suo attuale club pur di arrivare a Trigoria. Poi ha capito che sarebbe stato meglio fare un passo indietro. Pinto, infine, nella conferenza stampa di fine mercato, ha confermato l’interesse. Ma adesso le cose si stanno facendo più complicate del previsto.

Sì, Marcos Leonardo, che continua a segnare con regolarità, è entrato ulteriormente viste le prestazioni di ora nel mirino di altri club europei. E non solo all’estero, ma anche in Italia. Secondo Il Romanista infatti il giovane attaccante brasiliano è nel mirino del Milan. Con il club rossonero che lo vorrebbe regalare a Pioli per iniziare a farlo girare insieme a Giroud e Okafor. Insomma, il fuoco amico in Serie A per il general manager della Roma. Che dovrà guardarsi le spalle anche da quelli che sono gli interessi che arrivano dalla Germania.

In Bundesliga l’Eintracht Francoforte avrebbe iniziato i sondaggi, così come la Bild ha riportato un paio di settimane fa. Ma non solo, su Marcos Leonardo, ci sarebbero anche gli occhi della Premier League. Insomma, tutti alla ricerca di un attaccante, tutti alla ricerca di quell’attaccante che la Roma ha messo nel mirino e che sperava di prendere in estate. Vabbè, poi sono arrivati Azmoun e Lukaku, quindi le cose si sono aggiustate. Ma sappiamo pure che il belga è in prestito.

Un problema per Pinto che comunque a gennaio non ha la necessità di chiudere per una punta ma soprattutto per un difensore con Dier che rimane sempre nei radar. Però farsi sfuggire, qualora succedesse e noi speriamo di no, un elemento dal grande potenziale come il brasiliano sarebbe un peccato. Soprattutto per come sono andate le cose.