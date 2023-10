Lukaku è troppo forte per Abraham: “Lo so come ci si sente”

Sui social la Roma da un poco di tempo è diventata una società che riesce sempre a catturare i propri tifosi. Video emozionali, presentazioni da manicomio, e sfide tra calciatori. Sia al maschile che al femminile. Insomma, un club che punta molto sulla comunicazione e che sta a passo con i tempi com’è giusto che sia.

Ieri, ad esempio, un video pubblicati sui canali ufficiali giallorossi ha visto sfidarsi Tammy Abraham e Romelu Lukaku, in una sfida che vede protagonisti i due che devono, guardando delle foto, indovinare di quale compagno di squadra si parli. Il video in questione, lo potete vedere sotto in uno spezzone andato su Twitter. Sul canale Youtube della Roma lo potrete trovare tutto. Ed è molto divertente.

Lukaku è troppo forte, il commento alla fine lascia di stucco

Alla fine ha vinto Lukaku, nonostante sia arrivato da poco più di un mese a Trigoria. Magari Abraham è un poco arrugginito dall’infortunio che purtroppo lo terrà ai box per un paio di mesi ancora. Ma di fatto, Romelu, alla fine chiude con un 10-7 che non lascia spazio a nessun commento.

Visibilmente soddisfatto, Lukaku poi “colpisce” Abraham che vorrebbe una rivincita: “Lo so come ci sente” stuzzica Romelu. Insomma, un bel video in una sfida chiamata Guess the Teammate. Sì, Lukaku è troppo forte.