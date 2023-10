Marcos Leonardo, prezzo fissato: il piano del Santos

Calciomercato Roma, prezzo fissato per Marcos Leonardo e risalita immediata: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni di mercato in grado di infiammare la campagna acquisti giallorossa sono state numerose, alla luce delle defezioni palesate dalla squadra nel corso dell’ultima stagione e, più in generale, di quell’insofferenza mai del tutto celata da Mourinho e che ha portato Tiago Pinto e colleghi ad attenzionare gli scenari ideali di mercato che permettessero al tecnico di poter contare su una squadra più completa e qualitativa.

Come si ricorderà, i nomi accostati alla Roma sono stati numerosi e hanno interessato soprattutto quel reparto offensivo che, fino all’arrivo di Lukaku, poteva vantare solamente Andrea Belotti come centravanti, reduce da una stagione caratterizzata dal solito e indiscutibile impegno ma, al contempo, dall’evidente macchia ci non aver trovato nemmeno una rete in Serie A con la maglia della Roma.

Il felice esordio personale con la Salernitana ha confermato come il Gallo stia provando a ritrovare la vera versione di sé nel corso di questa stagione, contando al contempo sul contributo e la presenza di un campionissimo come il belga.

Calciomercato Roma, prezzo fissato per Marcos Leonardo: il Santos ha deciso

Prima di arrivare alla grande ciliegina chiosante un mercato non poco ricco di eventi anche ai piani alti di Trigoria, la Roma aveva tenuto in considerazione anche lo scenario Marcos Leonardo, in grado di generare non poche attenzioni in una Capitale reduce già dall’aver incontrato tante difficoltà nel monitorare piste come quella di Scamacca o Morata.

I tanti cambiamenti e le difficoltà interne al mondo Santos hanno portato i bianconeri ad evitare la cessione del centravanti brasiliano nel corso di un’estate non poco turbolenta per il Peixe. Il rendimento attuale e i margini di crescita di Marcos Leonardo, però, continua a renderlo un giocatore più che seguito e voluto a livello europeo.

La Roma, come ammesso dallo stesso Tiago Pinto nella conferenza di fine mercato, è sulle tracce del calciatore da più di un anno. Portarlo via dal Brasile, come scrivono le penne di Bola Vip, però comporterà un necessario e impegnativo esborso economico: il Santos, infatti, valuta il proprio gioiellino 30 milioni di euro.

Dopo la vittoria per 4 a 1 contro il Vasco da Gama, l’obiettivo in campionato è quello di provare a risalire la classifica pian piano. Come si legge, inoltre, il fine da un punto di vista economico è quello di approfittare dell’attuale momento vissuto dal centravanti per provare a concretizzare una grande monetizzazione nella prossima campagna acquisti.