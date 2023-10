Taylor l’ha fatto di nuovo: se lo stanno chiedendo tutti

Taylor l’ha fatto di nuovo, il fischietto della finale di Europa League ancora sotto accusa dopo la deludente prestazione in Champions

Anthony Taylor è ormai famoso tra i tifosi giallorossi dopo la finale di Europa League dello scorso anno tra Siviglia e Roma, dopo i molti errori che lo hanno visto protagonista.

Il fischietto inglese è stato accusato dai supporter giallorossi di aver condizionato il risultato finale, alla luce di un rigore non concesso per un netto fallo di mano e due espulsioni per il Siviglia prima della fine dei tempi supplementari.

Anche stasera nella partita di Champions League tra Porto e Barcellona il direttore di gara “si è fatto riconoscere”, con l’ennesima svista che rischia di condizionare un’altra gara.

Taylor l’ha fatto di nuovo: tutti se lo chiedono

Anthony Taylor lo ha fatto di nuovo, l’arbitro della finale di Europa League tra Roma e Siviglia si è reso protagonista di un altro episodio discutibile, questa volta durante Porto-Barcellona di Champions League.L’episodio incriminato è avvenuto nell’area di rigore Blaugrana, con Kounde che ha prima trattenuto e poi steso l’attaccante dei Dragoni, che si è prontamente lamentato con l’arbitro chiedendo un calcio di rigore.

Taylor però è stato di un altro avviso, e insieme a lui la sala Var, che ancora una volta non lo ha richiamato a controllare quanto accaduto. Su Twitter i tifosi hanno fatto sentire tutto il loro disappunto, e in molti sono arrivati a chiedersi come sia possibile che un direttore di gara che non ha certo brillato durante una partita importante come una finale europea sia stato confermato per partite di questo calibro.

Robbed of 2 penalties by Anthony Taylor https://t.co/IJae6325I4 — Process FC #WinstanleyOut (@crazycfctimes) October 4, 2023

Un altro episodio incriminato e non sanzionato da Taylor è il fallo di mano in area di Cancelo, ma questa volta l’inglese è andato addirittura a controllare al Var le immagini, senza poi indicare il calcio di rigore per i padroni di casa. Tra i tanti tweet di rabbia sono apparsi anche molti tifosi giallorossi, che ricordano ancora gli errori commessi nella partita contro il Siviglia.