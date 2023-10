Addio Roma, erede pronto in Premier: 40 milioni

Calciomercato Roma, 40 milioni in Premier League e addio a costo zero. Lo hanno già proposto, ecco cosa sta succedendo.

Tante le questioni di mercato che, come si ricorderà, hanno infiammato l’ultima parentesi estiva di Tiago Pinto e colleghi, chiamati nelle settimane comprese tra giugno e agosto nel calibrare tutta una serie di decisioni che permettesse di rispettare le volontà di Mourinho da un lato e le esigenze della proprietà dall’altro. Ciò si è riflesso non solo in una veemente attenzione nei confronti delle operazioni in uscita quanto, piuttosto, nella ricerca anche di opportunità che garantissero un upgrade della squadra a condizioni vantaggiose.

Come accaduto già in passato, ai piani alti di Trigoria si è infatti lavorato cercando di sfruttare le occasioni a costo zero o, ancora, di prelevare giocatori in grado di apportare migliorie allo scacchiere senza costringere i Friedkin ad esborsi economici importanti o immediati. Al netto di qualche errore, è sempre stata questa la politica societaria di un club che ha dimostrato di poter trovare il giusto compromesso per coniugare la duplice esigenza.

Calciomercato Roma, 40 milioni in Premier per l’erede di Rui Patricio

Proprio da questo punto di vista, dunque, le notizie di Calciomercatonews.com ci permettono di introdurre una notizia da loro riferita e relativa al futuro portiere della Roma. Attualmente, i pali giallorossi sono difesi da Rui Patricio, arrivato nella Capitale proprio per apportare maggiori garanzie e saggezza del passato, forte anche di una posizione contrattuale con il Wolverhampton che ne permise un arrivo a condizioni pressoché felici.

Ad oggi, qualsivoglia discorso relativo al rinnovo figura pressoché remoto e ciò giustifica il motivo per il quale sia quantomeno prevedibile un periodo di valutazioni in casa Roma circa il da farsi in quest’ambito. La Roma, in particolar modo, secondo la su citata fonte, starebbe valutando il profilo di Aaron Ramsdale, classe ’99 dell’Arsenal e da diverso tempo non proprio centralissimo nel progetto Gunners.

Il portiere sarebbe stato proposto da alcuni intermediari, che avrebbero avanzato anche un’ipotesi di arrivo in prestito a gennaio. Per ora, a bloccare Tiago Pinto e colleghi, è però l’attuale valutazione del giocatore che, al netto dei margini di crescita garantitigli dall’età e dal prospetto, non convince ancora del tutto i giallorossi. Per questi ultimi, sembrerebbero troppi i circa 40 milioni di euro attribuiti al suo nome.