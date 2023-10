Ansia Roma, infortunio Pellegrini: cambio obbligato

Roma-Servette, Pellegrini costretto a chiedere il cambio. Ecco cosa ha comportato l’uscita dal campo del capitano giallorosso.

Dopo un primo tempo guidato e chiuso sul risultato di 1-0 per effetto della rete messa a segno da Lukaku, la Roma ha archiviato la pratica Servette nel secondo tempo con tre reti in rapida successione. Al tramonto dell’ora di gioco, infatti, i giallorossi comandano le operazioni grazie alle reti di Belotti (doppietta) e Pellegrini.

Tuttavia in una serata così tranquilla per il risultato ad agitare le acque in casa giallorossa sono le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, che in undici minuti ha messo a segno un assist sontuoso e una rete d’autore, è stato costretto a chiedere il cambio. Dopo essersi accasciato a terra per un minuto, Pellegrini è uscito dal campo sulle sue gambe toccandosi il flessore. Impossibile fornire diagnosi concrete: non appena si avranno informazioni concrete in tal senso, vi forniremo prontamente gli aggiornamenti del caso.

Secondo quanto riferito da Sky, Pellegrini sarebbe rientrato negli spogliatoi massaggiandosi il flessore, piuttosto contrariato. Sostituito prontamente da Pagano, il capitano ha scelto la via degli spogliatoi. Molto presumibilmente già nel corso delle prossime ore il centrocampista giallorosso si sottoporrà agli esami strumentali di rito per capire l’entità del problema fisico accorso.