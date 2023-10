Calciomercato Roma, un pilastro di Mou alla Juve: Giuntoli ha un piano

Dalla Roma alla Juventus, ecco gli ultimi aggiornamenti su uno scenario di mercato che vede Giuntoli protagonista.

Tante le questioni in grado di infiammare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori nel corso dell’estate da poco conclusa, distintasi sul fronte mercato da una massiccia serie di operazioni che hanno visto Tiago Pinto e colleghi affrontare un periodo ricco di novità e cambiamenti, finalizzati a migliorare la rosa di Mourinho e, al contempo, rispettare le esigenze finanziarie dei Friedkin.

Lo status attualmente raggiunto dalla squadra, almeno per quanto riguarda i nomi a disposizione dello Special One, non può certamente lasciar credere che il rendimento fin qui visto sia quello realmente in grado di riflettere i valori in campo. Più che scarno il bottino in un campionato che, dopo la vittoria col Frosinone, lungi dall’illusione lasciata dalla rotonda imposizione sull’Empoli, dovrà adesso essere affrontato con la consapevolezza di non poter più fare passi falsi.

Dalla Roma alla Juventus, il piano di Giuntoli per Cristante

Importante sarà, tra le varie cose, anche la gestione delle energie di una rosa che lo stesso Mourinho ha detto essere qualitativa ma altresì caratterizzata in alcuni elementi da defezioni fisiche evidenti e importanti. Oltre alla suddetta gestione, come accaduto anche negli altri anni, Mourinho conta poi di potersi affidare ad alcuni pilastri dello scacchiere, da sempre vantanti la fiducia del mister per qualità e leadership.

Tra questi certamente anche Bryan Cristante, distintosi da sempre per un lavoro silenzioso e quasi mai appariscente che, da quest’anno, lo ha portato grazie alla presenza di Paredes a giovare nuovamente dei frutti delle sue qualità e della sua visione offensiva, punto forte sciorinato in quel di Bergamo prima del passaggio nella Capitale per 25 milioni di euro. Fresco di rinnovo fino al 2027, il numero 4 è però adesso nel mirino della Juventus che, come riferisce Calciomercatoweb.it, avrebbe in lui individuato il profilo per ovviare all’eventuale partenza di Rabiot.

Portarlo via da Roma non sarà semplice e, per tale motivo, Giuntoli potrebbe anche optare l’inserimento di contropartite che ammorbidiscano le pretese di un club che, situazione contrattuale a parte, conosce bene anche la centralità e l’importanza tattica. Tra i nomi che potrebbero stuzzicare ai piani alti di Trigoria resta anche Filip Kostic-.