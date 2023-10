Formazioni ufficiali Roma-Servette: attacco pesante e nuova bocciatura

Formazioni ufficiali Roma-Servette, ecco le scelte di Mourinho in vista della gara di questa sera di Europa League. Turnover ampio

Sicuramente quella di stasera, in Europa League, è una partita da vincere per la Roma di José Mourinho. Non solo per rimanere a punteggio pieno dentro il girone, ma anche per cercare di dare continuità al risultato di domenica sera in campionato contro il Frosinone. Sappiamo benissimo che vincere aiuta a vincere. E bisogna sempre farlo.

Come annunciato ieri in conferenza stampa ampio turnover per lo Special One. Dybala non gioca, come sapevamo già, ma ci sono diversi cambi di formazione. Giusto far girare tutti, giusto dare spazio a chi fino al momento ha giocato di meno. L’impegno poi, almeno sulla carta, non è complicatissimo. Anche se la Roma, che è ancora in fase di “guarigione” deve prendere tutte le partite con la giusta attenzione.

Formazioni ufficiali Roma-Servette

Quindi, dicevamo: ecco le scelte ufficiali dello Special One per affrontare la formazione che scenderà all’Olimpico con l’intenzione, ovviamente, di fare punti. Per il Servette come spiegato anche da qualche giornalista ieri in conferenza stampa è un match importante, forse quello più importante da oltre un decennio a questa parte.

Gioca Lukaku invece, che in attacco sarà affiancato da Belotti. A centrocampo si rivede Aouar dal primo. In porta Svilar al posto di Rui Patricio. In difesa Mou non cambia nulla, anche perché non ha gli uomini per poterlo fare. Mancini, Cristante e Ndicka. Ecco la formazione. In campo dal primo non c’è Zalewski. Altra bocciatura per l’esterno.

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti