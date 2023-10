Il vento d’Arabia scuote la Roma: addio Friedkin

Non solo il main sponsor arabo per la Roma, arriva una notizia che coglie di sorpresa i tifosi della squadra giallorossa. I Friedkin potrebbero lasciare il timone al progetto saudita.

Nella giornata di ieri la Roma ha ufficializzato il nuovo main sponsor, con l’accordo siglato con Riyadh Season per due anni. I giallorossi ritrovano così la sponsorizzazione sulle maglie da gioco, dopo la rottura con Digitalbits, ma la partnership sottoscritta con gli arabi potrebbe essere solo l’antipasto di una vera e propria rivoluzione societaria. Secondo quanto rimbalza dall’Arabia ci sarebbe il progetto saudita all’orizzonte per la squadra giallorossa.

Ieri la Roma ha ufficializzato l’accordo biennale per il main sponsor. I giallorossi si legano all’evento Riyadh Season, uno degli appuntamenti più popolari dell’Arabia Saudita. L’ultima sessione di calciomercato estivo è stata caratterizzata dalle manovre dei club arabi, che dopo i colpi Cristiano Ronaldo e Karim Benzema hanno visto tanti calciatori di spessore salutare l’Europa. Ora, secondo quanto rimbalza dai media arabi, nel mirino delle manovre dei sauditi ci sarebbe finita la Roma di proprietà della famiglia Friedkin. Il main sponso sarebbe solo l’antipasto di una vera e propria rivoluzione a sorpresa nella società giallorossa.

Roma, eredità saudita per i Friedkin: l’indiscrezione dall’Arabia

Grazie alla partnership trovata per il main sponsor la Roma dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro in due anni. Le casse della società giallorossa tornano a respirare dopo la rottura dell’accordo con Digitalbits. Ma l’affare chiuso con l’ente arabo potrebbe essere solo il primo passo verso un ribaltone societario che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto rimbalza dai media arabi ci sarebbe un vero e proprio ‘Progetto saudita‘ in vista per la Roma. A scriverne su Twitter è il canale FieldLigue1 che evidenzia come il club giallorosso sia finito nel mirino degli arabi non solo per quel che riguarda la sponsorizzazione. L’indiscrezione rimane tale finché non ci saranno segnali da parte della proprietà Friedkin, che resta al momento saldamente al timone della Roma, ma la notizia ha colto di sorpresa il web arabo e non solo.