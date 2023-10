“Orribile”: Mourinho lo ‘ridimensiona’ subito, poi la diagnosi su Pellegrini

Le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky nel post partita della gara contro il Servette. Ecco quanto dichiarato dallo ‘Special One’.

Non è stato in panchina perché squalificato, ma José Mourinho si è fatto sentire. Non in campo come suo solito, ma nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di Sky. Tanti i temi affrontati dall’allenatore portoghese, che non ha digerito il primo tempo della sua squadra, nonostante all’intervallo i giallorossi siano andati negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Ma Mourinho non ci sta: “Primo tempo orribile, non mi è piaciuto niente: mi trovavo in una posizione perfetta per vedere il match e non mi è piaciuto. Non abbiamo mai pressato, loro hanno avuto la palla più di un minuti, siamo stati troppo passivi. Nel secondo tempo sì, è cambiato l’atteggiamento: abbiamo avuto ritmo ed intensità. Cosa mi è piaciuto di Lukaku e Belotti? Nel primo tempo niente, nel secondo mi sono piaciuti. Loro sono attaccanti punti, senza Dybala ci manca creatività: è comunque diverso giocare con o senza Dybala.”

Su Pellegrini: “Ha un potenziale enorme ma ha uno storico sugli infortuni. Non ho parlato né con lui né con i medici, ma mi è sembrato qualcosa di muscolare. Centrocampo? Non siamo ancora solidi a causa degli infortuni. Renato Sanches è importante, ci dà ritmo. Paredes è la sicurezza e sta crescendo; Bove deve migliorare alcune decisioni negli spazi brevi e Cristante, che è il più in forma ed è completo, deve giocare dietro. Aouar sta facendo fatica a venire nella nostra direzione, è lui che deve venire verso di noi.”

“Cosa cambia tra Campionato e Coppa? Differenza di avversari”: il ‘monito’ di Mourinho

Mourinho ha poi chiuso l’intervista rispondendo alla domanda relativa alla differenza riscontrata in questo primo scorcio di stagione tra campionato e Coppa. Ecco quanto riferito sull’argomento:

“C’è una differenza in termini di avversari: in Serie A è più difficile. In Europa ora abbiamo 6 punti che dovevamo fare. D’altro canto tutte le squadre in Serie A sono più forti di Sheriff e Servette, mentre lo Slavia è un’ottima squadra, poteva giocare in Champions. Lì ci saranno delle difficoltà ma contro Sheriff e Servette dobbiamo ottenere 12 punti.” Mourinho ha poi risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, svariando su diversi argomenti.