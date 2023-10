Roma, infortunio Pellegrini: arriva la diagnosi UFFICIALE

Dopo la vittoria conquistata contro il Servette, sono arrivati anche aggiornamenti importanti sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini.

Era una gara da vincere a tutti i costi quella contro il Servette, possibilmente da archiviare senza un dispendio di energie importante. Detto, fatto. Dopo un primo tempo in sordina, la Roma è uscita alla distanza e nel secondo tempo ha arrotondato il risultato prima di prendere il largo e chiudere la contesa sul 4-0.

Nonostante sia stata pungolata da Mourinho nel post partita, con lo ‘Special One’ che ha criticato un primo tempo tecnicamente e ‘fisicamente’ troppo pigro, Lukaku e compagni hanno impiegato meno di un’ora di gioco per portarsi sul 4-0 e chiudere i conti. Unica, vera nota stonata è l’infortunio accorso a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, dopo aver fornito un assist ed essersi messo in proprio chiudendo un piattone al volo, è stato costretto a chiedere il cambio al 57′.

Roma, infortunio al flessore per Pellegrini: le ultime

Il capitano, dopo aver abbandonato il campo, si è subito diretto negli spogliatoi massaggiandosi il flessore. Prime sensazioni che sono state alla fine confermate: per Pellegrini si tratta di un problema al flessore destro. Le sue condizioni saranno chiaramente valutate nel corso dei prossimi giorni.

L’auspicio in casa giallorossa è quello di poter recuperare il capitano in tempi relativamente, al netto della sosta per le Nazionali. Pedina importantissima dello scacchiere tattico della Roma, Pellegrini ha fornito il suo contributo anche questa sera, bissando la rete con il Frosinone con un piatto al volo di pregevole fattura che di fatto ha chiuso l’incontro. Qualche minuto prima, sempre il tuttocampista giallorosso aveva servito a Belotti un cioccolatino che il ‘Gallo’ è stato abile a sfruttare nel migliore dei modi. Poi l’improvviso stop: vi forniremo ulteriori ragguagli quando subentreranno novità sui possibili tempi di recupero.